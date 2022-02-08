الأبراج الأكثر حظًا في عيد الحب 2022.. هل أنت منهم؟

لا يحتاج المرء إلى يوم محدد للحب ليعبر عن مشاعره لشريك حياته فقط يوم واحد في السنة، لكن ضغوطات الحياة قد تنسي المرء من يحب، لذلك يستغلها الكثيرون كفرصة للتعبير عن حبهم. اليكم الأبراج الأكثر حظًا في الحب 2022، هل أنت منهم؟

برج السرطان

كلما اقترب موعد يوم الحب شعر برج السرطان كما لو أن ليس هناك أي شخص يهتم به، وفي واقع الأمر هو لديه كثير من المعجبين السريين الذين لا يحس بهم، ولا يتسطيعون بسبب مزاجه المتقلب أن يفاتحوه في الأمر. برجك ينصحك بأن تقدم في عيد الحب على الخطوة الأولى وتفاتح من اثار آحترامك وتقديرك بالأمر وفاجئه بهدية آعتراف بسيطة، وتوقع الرد الايجابي من طرفه.



نصيحة من الفلك لعام 2022: افتح قلبك للحب لتحصل عليه، ولا تكن خائف من المغامرة.



برج الحوت في عيد الحب 2022 له خيال واسع، ولن تنقصه الأفكار لتهئ هدية مفاجئة لشريك دربه، رغم أن الأخير سيفرح بوجوده أكثر من الهدايا. ستخططان معا لتظلا سويا يومها، فكوكب الزهرة والمريخ سيتيحان أجواءا للمحادثات اللطيفة والهادئة وقد يحمل لك اليوم مكالمة هاتفية جميلة أو رسالة آلكترونية حلوة، بل ربما يحدث أن يكشف معجب عن مشاعره لك فتصاب بحالة توهان وخفقان قلب.



نصيحة من الفلك لعام 2022: لا تضع أي مخطط ليوم الحب لكي لا تؤرق نفسك بالضغوطات، بل آترك الأمر كما قدر له أن يأتي لتتمتع بلحظاتك. برج الحوتبرج الحوت في عيد الحب 2022 له خيال واسع، ولن تنقصه الأفكار لتهئ هدية مفاجئة لشريك دربه، رغم أن الأخير سيفرح بوجوده أكثر من الهدايا. ستخططان معا لتظلا سويا يومها، فكوكب الزهرة والمريخ سيتيحان أجواءا للمحادثات اللطيفة والهادئة وقد يحمل لك اليوم مكالمة هاتفية جميلة أو رسالة آلكترونية حلوة، بل ربما يحدث أن يكشف معجب عن مشاعره لك فتصاب بحالة توهان وخفقان قلب.نصيحة من الفلك لعام 2022: لا تضع أي مخطط ليوم الحب لكي لا تؤرق نفسك بالضغوطات، بل آترك الأمر كما قدر له أن يأتي لتتمتع بلحظاتك.



برج الثور في عيد الحب 2022 لديه اهتمام كبير لعيد الحب، لكنه ليعبر عن حبه يعود دائماً إلى آستخدام أفكار مجربة وواقعية، يؤمن بأن الوصول الى قلب الذي يحبه يحكمه شبع لكل حواسه بما فيها معدته، وهذا ليس غريبا عليك فأنت طباخ ماهر، تفاجئ شريكك بوصفات طيبة غريبة كدليل وتعبير حب، عوض أن تقول له كلاما لأنه ليس من حرفتك التعبير، ورغم ذلك تصل مثل هذه الرسائل الى الحبيب. عيد الحب يحمل لك مفاجأة سارة وهي هدية لم تكن متوقعة.



نصيحة من الفلك لعام 2022: تمتع بوقتك مع شريك الحياة في عيد الحب. برج الثوربرج الثور في عيد الحب 2022 لديه اهتمام كبير لعيد الحب، لكنه ليعبر عن حبه يعود دائماً إلى آستخدام أفكار مجربة وواقعية، يؤمن بأن الوصول الى قلب الذي يحبه يحكمه شبع لكل حواسه بما فيها معدته، وهذا ليس غريبا عليك فأنت طباخ ماهر، تفاجئ شريكك بوصفات طيبة غريبة كدليل وتعبير حب، عوض أن تقول له كلاما لأنه ليس من حرفتك التعبير، ورغم ذلك تصل مثل هذه الرسائل الى الحبيب. عيد الحب يحمل لك مفاجأة سارة وهي هدية لم تكن متوقعة.نصيحة من الفلك لعام 2022: تمتع بوقتك مع شريك الحياة في عيد الحب.

برج العذراء

برج العذراء في عيد الحب 2022، برج العذراء عملي ورصين إلا أنه في يوم الحب تصيبه حالة من الحماس الغير مدروسة، فيأتي اليوم بنتائج رائعة رغم تشابك الأمر، يسعى لأن يلفت آنتباه شريكه بفعل يشجع على الرومانسية وسيساعده كوكب الزهرة والقمر بتأثيراتهما على برجه. ورغم تخطيطه ليومه بكل عصبية إلا أنه يتمكن من الجمع بين الأمور اللطيفة والمفيدة في آن واحد، حيث يختار الأحسن من الأحسن.



نصيحة من الفلك لعام 2022: ما رأيك بنزهة رومانسية إلى مكان ملىء بالأشجار والأزهار للتمتع بوقتنا.

برج العقرب

برج العقرب في عيد الحب 2022، لا يحتاج برج العقرب لمناسبة مثل عيد الحب ليعبر عن أحاسيسه، لهذا فهو ينظر إلى هذا اليوم بشئ من الريبة والشك، وهم دائما من الذين ينتمون إلى الأشخاص الذين يفاجئهم أحبابهم في عيد الحب، فلا يحتاج ليتعب نفسه بالبحث عن هدية. كوطب الزهرة يوفر له الظروف الملائمة ليعبر جيدا عن سعادتك وعن حبه للشريك.



نصيحة من الفلك لعام 2022: بالرغم من أن عيد الحب لا يحظى بأهمية عندك، إلا أن شريك حياتك يتوق الى شيء من الآهتمام.

برج الميزان

برج الميزان في عيد الحب 2022، إن الإيماءات والايحاءات هم من علامات الحب وبرج الميزان لا تنتابه حساسية أو يغمره أي احراج في التعبير بها عن مشاعره، لذا فبرج الميزان يحب عيد الحب لأنه فرصته الوحيدة ليكون حرا في أحاسيسه، ولا حرج أن يفاجئ شريكه بمفاجأة خاصة جدا، محظوظ في عيد العشاق وسيحصل على الشئ الذي حلم به منذ أمد.



نصيحة من الفلك لعام 2022: للعزاب من برج الميزان هناك حظوظ للتعرف على رجل الأحلام أو العكس، ما عليك إلا بالخروج مع أصدقائك.