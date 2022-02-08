بينهم فتاة... خطفوا رجلاً وطالبوا بفدية تقدر نحو 28 ألف دولار!

أعلنت وزارة الداخلية السورية تحرير مخطوف في مدينة حماة، بعد القبض على مشتبه بها وهي فتاة من حمص كانت تشترك في الخطف.وقالت الوزارة إن الخاطفين كانوا يطلبون 100 مليون ليرة (نحو 28 ألف دولار) فدية.وأوضحت أن فرع الأمن الجنائي في حماة تلقى ادعاء من والد المخطوف الذي أبلغ الفرع أن رسالة وصلته من رقم ولده (زكريا، ع)، عبر "الواتس آب"، وأن الرسالة تخبره بأن عليه أن يدفع 100 مليون ليرة مقابل تحرير ابنه المخطوف.وأضافت الوزارة أنه من خلال التحري والتحقيق تم الاشتباه بفتاة تدعى (ميساء، ع) من حمص.