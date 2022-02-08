منوعات

قال لعميلة "يا حبيبتي"... ففصل من عمله

Lebanon 24
08-02-2022 | 12:38
A-
A+
Doc-P-916294-637799463149712148.jpeg
Doc-P-916294-637799463149712148.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فصل موظف بخدمة عملاء إحدى الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، بعد أن قال لعميلة خلال اتصال هاتفي "يا حبيبتي"، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وحسب صحيفة "المرصد" السعودية، دفعت الواقعة العميلة إلى رفع دعوى قضائية ضد الموظف، بسبب ما قاله.

وقال المحامي تركي آل حصوصة، في مداخلة بقناة "الرسالة" السعودية: "هذا الشاب يشتغل كول سنتر في شركة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، وفي إحدى المرات اتصلت به عميلة، الشاب كان يستخدم مصطلحات لطيفة وجميلة، وفي بعض الأحيان مصطلحات ما تقال الصراحة في عمل، مثل يا حبيبتي يا حياتي يا عمري".
 
وأشار المحامي إلى أن "عميلة اتصلت على الموظف ولم تحصل على خدمة جيدة، وانزعجت من ذلك، واشتكت لزوجها أن الموظف تحرش بها وقال لها يا حبيبي، يا حياتي، يا قلبي"، مضيفا: "الزوج اشتكى الموظف إلى الشرطة وتمت إحالة الملف للنيابة العامة التي تواصلت مع الشركة وبعد الرجوع للتسجيلات وجدوه قال تلك الكلمات".

وأوضح أن "القضية تحولت إلى قضائية جنائية وطالبت المدعية بالحق الخاص، فيما قامت الشركة بفصل الموظف بسبب الشوشرة".

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وانقسم النشطاء بين مدافع ومنتقد لما قام به الموظف.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-08
14:37 | 2022-02-08
14:00 | 2022-02-08
12:48 | 2022-02-08
12:46 | 2022-02-08
12:33 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website