منوعات

فيديو يوثق انتحار رجل بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد

Lebanon 24
08-02-2022 | 12:46
A-
A+
Doc-P-916296-637799464455439138.png
Doc-P-916296-637799464455439138.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو متداول لحظة إقدام شخص على إلقاء نفسه من مئذنة مسجد في مدينة قسنطينة الجزائرية، ما أدى إلى وفاته فورا.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الاثنين، إلى أن الحادث وقع بمسجد "عمر بن عبد العزيز" الموجود في شارع الإخوة عباس.

وأوضحت أن المتوفى شخص مضطرب نفسيا يقطن على مقربة من المسجد، وقد أقدم على اعتلاء سلالم المئذنة في غفلة من الجميع أثناء صلاة الظهر، قبل أن يلقي بنفسه من علو شاهق داخل باحة المسجد.

ويعتذر موقعنا عن نشر الفيديو احتراما لأهل الضحية، ولما يحتويه من مشاهد قد تصدم بعض القراء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-08
14:37 | 2022-02-08
14:00 | 2022-02-08
12:48 | 2022-02-08
12:38 | 2022-02-08
12:33 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website