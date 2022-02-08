منوعات

حاول اقتحام شقة نساء في الـ 6 صباحاً... ماذا كان مصيره؟

Lebanon 24
08-02-2022 | 14:37
A-
A+
Doc-P-916359-637799531700693701.jpg
Doc-P-916359-637799531700693701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر القضاء الإماراتي حكما يقضي بسجن خليجي 6 أشهر، بتهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالآداب العامة، بعد أن حاول اقتحام شقة نساء في الـ 6 صباحا.

وفي التفاصيل، جاء قرار محكمة خورفكان الابتدائية بعد أن قدمت المجني عليها بلاغا ضد المتهم، يفيد بدخوله إلى شقة سكنية في الصباح الباكر، بعد أن طرق الباب بقوة شديدة، ووضع رجله ومنع إغلاق الباب، لافتة إلى أن المتهم كان في حالة غير طبيعية، وحاول الدخول إلى الشقة عنوة دون إذن من ساكنيها.

من جهتها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمتي التعاطي والإخلال بالآداب العامة، بعد أن تم إثبات تعاطيه، عبر الفحوصات اللازمة، وبسؤال المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا تقصي ثبوت الجرائم أو عدمها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة القاضي، إذ إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة ثبتت، واستقرت في يقين المحكمة، وتوافرت الأدلة، وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم، ما اطمأنت إليه المحكمة، وما أثبت في تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص عينة سوائل المتهم، الذي أكد وجود مركبات ناتجة عن تعاطي مؤثر عقلي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

كما أشارت هيئة المحكمة إلى أنه ثبت من خلال أقوال الشاكي وشاهد الاتهام، وصور الكاميرات، قيام المتهم بانتهاك حرمة ملك الغير، إذ أن المحكمة قضت بحبس المتهم 3 أشهر عما هو منسوب إليه من اتهام عن الفعل المخل بالحياء، و3 أشهر أخرى عما هو منسوب إليه من تعاطي المؤثرات الضارة بالعقل، وإلزامه الرسوم القضائية.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-08
14:00 | 2022-02-08
12:48 | 2022-02-08
12:46 | 2022-02-08
12:38 | 2022-02-08
12:33 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website