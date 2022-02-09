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منوعات
وعد زوجته بمفاجأة... طرحها أرضاً وقتلها بطريقة مروعة!
Lebanon 24
09-02-2022
|
05:00
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قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة فرد أمن، لاتهامه بقتل زوجته على إثر خلافات سابقة بينهما فى القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، لجلسة 6 نيسان المقبل، وورد في أوراق القضية أن المتهم قتل زوجته بعد أن وعدها بمفاجأة.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل زوجته المجنى عليها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه، بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مستغلا تواجدها بمفردها، وما أن أطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له فأنقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا، فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الامارات اليوم
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