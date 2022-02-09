المهن المناسبة لكلّ برج... إكتشف ما يلائمك

تختلف طباع الناس وتختلف معهم المهن، وفي هذا الصدد قرر خبراء الفلك أن يقوموا بعمل قائمة بالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طباع كل برج، وفي هذا الصدد نقدم الأبراج الاثني عشر والمهن المناسبة لهم بحسب موقع « Jobs.net».برج الحملالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طبيعة مواليد برج الحمل، هي مهنة الإعلام، والإعلان، وحارس الأمن، والعمل في الجيش، فهم من الأبراج الشجاعة والصريحة والتي تفضل التعبير عن ذاتها.برج الثورالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طبيعة مواليد برج الثور، يمكن أن يعمل في البنك، أو في المعاملات المصرفية، أو يعمل كمحاسب، أو في البحث العلمي، فهم من الأبراج الدقيقة والصبورة، والصادقة في مساعيها.برج الجوزاءالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طبيعة مواليد برج الجوزاء، المهن المناسبة له يجب أن ترتبط بالسفر، كمضيف طيران أو طيار جوي أو بحري، وقد يعمل رجل أعمال، أو يعمل في الطبيعة، وذلك بسبب طبيعة الجوزاء المنطلقة على الحياة.برج السرطانالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طبيعة مواليد برج السرطان، المهن المناسبة له يمكن أن يكون قاضي، أو محامي، أو يعمل في القانون، ومهنة التدريس أيضا تتناسب مع مواليد برج السرطان، ومهنة التمريض، وعلم النفس.برج الأسدالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طبيعة مواليد برج الأسد مثل: الرئيس التنفيذي أو مهنة المدير، أو محرر أو أعلامي.برج العذراءالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طبيعة برج العذراء، برج العذراء دقيق، إذا كنت من مواليد برج العذراء ، فأنت توازن بين ميولك نحو الكمال والبهجة والذكاء، أنت أيضًا مجتهد ومهتم بالتفاصيل ولديك موهبة للغات، والمهن المناسبة لمواليد برج العذراء، خبير إحصائي، مترجم، باحث طبي.برج الميزانالمهن التي يمكن أن تتناسب مع طبيعة برج الميزان، الدبلوماسي والجذاب، إذا كنت برج الميزان ، فأنت شخص مؤنس ومتعاون، ومن أبرز المهن المناسبة لبرج الميزان، محامي، أو دبلوماسي، أو موظف حكومي.برج العقربالمهن المناسبة لطبيعة مواليد برج العقرب؛ برج العقرب من الأبراج المجتهدة وواسع الحيلة وبديهي وذكي وتحليلي، إذا كنت من مواليد برج العقرب، فمهنة التجسس أو المخابرات، والفيزياء، والبحث والاستكشاف.برج القوسالمهن المناسبة لطبيعة مواليد برج القوس، برج القوس بموقف متفائل ومليء بالطاقة، وتحب السفر ولديك جانب روحي قوي، ويتناسب مواليد برج القوس في دراسة علم الروحانيات، والعلاقات العامة، والادارة، والمبيعات.برج الجديالمهن المناسبة لطبيعة مواليد برج الجدي، فهو من الأبراج التي يمكن الاعتماد عليها، فهم يبحثن عن المهن التي تدخل لهم أموالا طائلة، ومن المهن المناسبة لمواليد برج الجدي، العمل في الوظائف القانونية، وتكنولوجيا المعلومات، والطب، والمحاسبة.برج الدلوبرج الدلو هم مفكرون أذكياء وأصليون ورؤى، إذا كنت برج الدلو ، ودود طيب، ومن الوظائف التي تتناسب مع مواليد برج الدلو، عالم فلك، أو في التاريخ الطبيعي، أو في الطيران، أو في الفنون بصفة عامة.برج الحوتالحوت كريم يحب الناس وحساس. يعتبر الحوت أيضًا فنيًا وعاطفيًا ومتعدد الاستخدامات، إذا كنت برج الحوت، فالمهن المناسبة مع طبيعة الحوت هي، مصلح اجتماعي، أو مصفف شعر، أو فنان، أو قاضي.