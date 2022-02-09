منوعات

مشهد انتشر كالنار في الهشيم.. امرأة مقيدة بسلسلة حديد من رقبتها بكوخ! (فيديو)

Lebanon 24
09-02-2022 | 03:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشرت على مدى الساعات الماضية صورة لامرأة صينية، ظهرت مقيدة بسلاسل معدنية من رقبتها، داخل كوخ وسط طقس شديد البرودة، يصل إلى حد الصقيع.

 

وقد أثارت الصورة موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهر مقطع فيديو للمرأة على الإنترنت في 28 كانون الثاني الماضي، وسط دعوات لإجراء تحقيق، وهو أمر نادرا ما تواجهه السلطات الشيوعية التي تفرض رقابة صارمة على المعلومات عبر الإنترنت، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.

 

الدعوات دفعت السلطات الصينية إلى التحقيق في الواقعة، ليتبين لاحقا أن المرأة التي عرفتها السلطات باسم "ليتل بلوم بلوسوم"، والتي تنحدر من مقاطعة يونان البعيدة، الواقعة جنوب غربي البلاد، عثر عليها على مشارف مدينة زوزاهو بمقاطعة جيانغسو أواخر الشهر الماضي، حيث كانت ترتدي ملابس رقيقة.

 

وبدأت السلطات تحقق في إهمال محتمل من جانب مسؤولين محليين، بينما أثيرت شكوك بأن المرأة ربما تعرضت للاتجار بالبشر.

 

في حين أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية أنها متزوجة من مواطن صيني، ولديها ثمانية أطفال، وتعاني من مرض عقلي خطير.

 

أما حاليا، فتتلقى السيدة العلاج في مستشفى على يد فريق من الأطباء، وباتت في حالة بدنية وعقلية مستقرة، وفقا لصحيفة الحزب "غلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي الحاكم.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:00 | 2022-02-09
05:00 | 2022-02-09
03:27 | 2022-02-09
03:00 | 2022-02-09
02:00 | 2022-02-09
23:00 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website