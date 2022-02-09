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نصب على المواطنين الملايين... واختفى

Lebanon 24
09-02-2022 | 16:00
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شهدت محافظة دمياط المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ظهور محتال جديد نصب على عدد من المواطنين واستولى على ملايين الجنيهات بزعم توظيفها في تجارة العقارات الوهمية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الشخص المذكور تعثر في نهاية المطاف في سداد الأرباح ورد المبالغ الأصلية، مما دفع بعض الضحايا لتحرير عدة بلاغات رسمية ضد "ف. أ. إسماعيل" المقيم في قرية كفر الغاب بمركز كفر سعد. واتضح من هذه البلاغات أن إجمالي المبالغ التي استولى المحتال عليها تخطت 501 مليون جنيه.

وقال عصام خلف، محامي الضحايا: "أنا وزملائي المحامون رفعنا عدة قضايا لعدد من الضحايا لأن المتهم أوهم ضحاياه بامتلاكه مجموعة من العقارات بمناطق متفرقة.. وبعد فترة قام بتجميع عدد كبير من أموالهم واختفى تماما".
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