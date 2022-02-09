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زرع مسمارًا في رأس امرأة حامل لكي تنجب صبيًّا!

Lebanon 24
09-02-2022 | 13:36
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لجأت امرأة حامل في باكستان إلى مستشفى بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها "معالج" أكد لها أن هذه الطريقة تضمن إنجاب مولود ذكر، بحسب ما أفادت مصادر طبية، يوم الأربعاء.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً". وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة الباكستانية الحامل إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.
 
لجأت امرأة حامل في باكستان إلى مستشفى بسبب وجود مسمار في رأسها زرعه لها "معالج" أكد لها أن هذه الطريقة تضمن إنجاب مولود ذكر، بحسب ما أفادت مصادر طبية، يوم الأربعاء.

وأوضح الطبيب حيدر خان الذي تولى علاج المرأة في المستشفى، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنها قصدت المستشفى الواقع في مدينة بيشاور، شمال غربي باكستان، بعدما حاولت نزع المسمار بنفسها.

وأشار إلى أنها "كانت في كامل وعيها، لكنها كانت تعاني كثيراً". وأظهرت صورة بالأشعة السينية أن المسمار اخترق الجمجمة خمسة سنتيمترات لكنه لم يصل إلى الدماغ.

وقالت المرأة الباكستانية الحامل إنها أم لثلاث بنات وهي حامل برابعة.
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