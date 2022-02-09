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برجك اليوم

Lebanon 24
09-02-2022 | 23:00
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الحمل
 لا تستخف بالنصيحة التي قد يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة
 
 
الثور
 تقرر السهر مع الأصدقاء أو ارتياد السينما والمسرح للتخفيف من ضغوط الحياة
 
 
الجوزاء
 
البعد لن يحل المشاكل، بل عليك أن تواجهها مع الحبيب بوعي وصدق وصراحة كما اعتدتما منذ استقررتما معاً تحت سقف واحد
 
 
السرطان
الانفتاح يؤدّي إلى علاقات ممتازة مع محيطك، وهذا يؤدّي إلى نتائج باهرة مع الزملاء في العمل وفي المحيط المهني ككل
 
الاسد
 الغيرة والشك من الأسباب السلبية في العلاقة بالشريك، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر
 
 
العذراء
تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك أناقة وجاذبية تقربانك من الزملاء، فتعيش حالة من الانسجام معهم
 
 
الميزان
أمامك لائحة طويلة من الاطعمة المفيدة والفواكه فاختر منها ما يناسبك وضعك الصحي
 
 
العقرب
 زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون حافزاً لتحقيق خطواتك المستقبلية ومشاريعك المهمّة
 
القوس
 تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع جديد وتوكل إليك بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ
 
 
 
الجدي
 تزدهر حياتك العاطفية ولديك قناعات معيّنة لا يستطيع الحبيب أن يغيرها، ومع هذا يبقى التفاهم سيد العلاقة الناجحة
 
الدلو
 كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم والتوتر غير المبرر
 
الحوت
مواقف مبرّرة من الشريك، بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيراً منك، عليك إصلاح الوضع بسرعة والتفاهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: برجك اليوم
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