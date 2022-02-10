5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر... هل أنت من بينها؟

5 أبراج لا تتحمل النقد المباشر بعض الناس لديهم رد فعل سيء للغاية تجاه النقد. فهم لا يمكنهم رؤية النقد من منظور إيجابي وقد ينتقدون شخصًا ما يحاول انتقاد أفعالهم وأقوالهم. إن عدم قدرتهم على تقبل النقد الإيجابي يكاد يكون مرهقًا. ينبعث مثل هؤلاء الأشخاص أيضًا من الطاقة السلبية التي تكون سامة في بعض الأحيان. لهذا تعالوا نتعرف على أصحاب هذه الأبراج:برج السرطانإنهم حساسون جدًا ، لذا إذا واجههم أي شخص بالنقد ، فإن مرضى السرطان إما يبكون أو يتوقفون عن التحدث مع هذا الشخص. قد يخلقون مشاكل لاحقًا من شأنها أن تدمر العلاقات تمامًا. كما ان مواليد السرطان سيبتعدون أيضًا عن الأشخاص الآخرين.برج العذراءالعذراء يميلون إلى الاعتقاد بأنهم الشخص الأكثر كمالًا وأذكى بين الجميع. إنهم يشعرون أنه ليس لديهم عيوب على الإطلاق. لذلك عندما ينتقدهم شخص ما ، ينفجرون. إنهم يتصرفون بمنتهى الفظاظة والتفوق على ذلك الشخص.