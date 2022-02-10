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طريقة مبتكرة للتخلص من نفايات السجائر... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-02-2022 | 10:00
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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لفكرة جديدة في إحدى البلدات الروسية للحد من نفايات (أعقاب) السجائر المنتشرة في الشوارع.

وتظهر الصور قيام إحدى البلدات الروسية بإنشاء صندوق يشبه الخاص بالبريد أو الاقتراع، لجمع بقايا السجائر بطريقة تكون مناسبة لجمع الأصوات أو اتخاذ قرارات مهمة.
 




( RT) 

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