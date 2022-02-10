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"بحوزته فياغرا".. متهم بهتك عرض 7 فتيات بالقوة في قبضة الأمن

Lebanon 24
10-02-2022 | 11:49
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كشفت تحقيقات قوات الأمن تفاصيل لحظة القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بهتك عرض 7 فتيات بالقوة تحت التهديد.

وقال موقع "القاهرة 24" إنه لحظة القبض على المتهم لإحضاره من محل إقامته، "عثر بحوزته على عدة هواتف من بينها ماركة أيفون 11 وإكس إس ماكس وأيفون إكس ومحفظة شخصية تحتوي على رخصة سلاح باسم المذكور تحمـل رقـم مسلسل 543589، و8 كروت فيزا صـادرة عـن بنـوك مختلفة، ورخصة قيادة باسم المذكور صـادرة مـن نـادي السيارات، ورخصة قيادة صادرة من دولة الكويت، وکارت غرفة رقم 2330 فندق الفور سيزون، و4 أقراص فياغرا، بالإضافة إلى إيصال مصرفي مـن شـركة المزيني للصرافة بمبلغ وقدرة 59 مليون دينار كويتي بتاريخ 23 أبريل 2014، ما يعادل 3 مليارات جينه".

وقال في اعترفاته إن "علاقته بالفتيات جيدة، وأن إحدى الفتيات جاءت من دار فتيات العجوزة في شهر يونيو 2021، وجاءت مباشرة على الساحل الشمالي وبعد ذلك توجهت على الدار في بني سويف".

ونفى وجود غرفة نوم في دار الأيتام أو دخوله غرف نوم الفتيات وممارسة أفعال خادشة معهن.
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