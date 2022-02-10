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قرود تقتل طفلة بعمر الـ5 سنوات بعد تمزيق جلدها

Lebanon 24
10-02-2022 | 12:14
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لقيت طفلة صغيرة مصرعها على يد مجموعة قرود في الهند، بعد أن تسببت الأخيرة بأذى جسدي بالغ لدى الطفلة، حيث فارقت الحياة بعد وصولها إلى المستشفى.
وقتلت الفتاة نارمادا (5 سنوات) على يد مجموعة من القرود في قرية باريلي التابعة لمنطقة بيثري تشينبور الهندية، مساء الاثنين الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الطفلة نارمادا كانت تلعب مع صديقاتها بالقرب من نهر ناكاتيا عندما هاجمت القردة الأطفال.
 
وهرع السكان المحليون إلى المكان بعد سماعهم صراخ الأطفال وطلبهم المساعدة، حيث استطاعوا إنقاذ نارمادا وآخرين من بين أيدي القرود.
 
لكن الطفلة نارمادا فارقت الحياة متأثرة بجروحها الباغة بعد أن مزقت القرود جلدها، وتسببت بنزيف حاد للطفة.
وقال ناند كيشور والد الطفلة في تصريحات نقلتها صحيفة "timesofindia"، إن ابنته كانت الصغرى، وأنه "كانت هناك حالات لهجمات قرود من قبل ولكن فقط إذا كان أحدهم (أطفاله) قريبا جدا من القردة. في هذه الحالة، كانت القردة عدوانية جدا وعضت ابنتي في كل مكان تقريبًا. عندما وصلت إلى المكان، وكانت ابنتي تبكي طلبا للمساعدة".
 
بدوره، قال أشوك كومار، من مركز الشرطة، "لقد تم ضمان تعويض الأسرة بموجب الإجراءات ذات الصلة. وقد طالب السكان المحليون بحبس القرود. ونصحناهم بالحصول على المساعدة من إدارة الغابات".
الجدير بالذكر، أنها ليست الحالة الأولى لهجوم تنفذه القرود على البشر، حيث رصدت عدة حالات في قرية باريلي. وفي العام الماضي، أصيبت امرأة (35 عاما) وأطفالها الثلاثة الصغار، بعد انهيار سقف منزلهم عندما قفزت عليه قبيلة من القرود في منطقة شاهجاهانبور المجاورة.
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