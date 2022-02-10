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"الشهامة" كانت السبب وراء مقتله... ماذا حصل؟

Lebanon 24
10-02-2022 | 13:51
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قتل شخصان مصريان، في منطقة السلام في محافظة القاهرة، أحد الشبان، بعدما حاول عتابهما على عدم التعرض للفتيات أثناء خروجهن من المدرسة.

وقالت شقيقة الشاب الضحية، لـ"القاهرة 24": "أنا أخويا كان شغال ومعاه توك توك زيه زي أي حد بيشتغل وبياكل عيش، وكان بيوصل واحدة وشاف شابين بيشتموا فتاتين، وبيتعدوا عليهم، فنزل أخويا من التوك توك بتاعه عشان يكلم الشباب دول فاتضايقوا من كلامه، واتخانقوا مع بعض".

وأضافت: "ترك شقيقي هؤلاء الشباب وانصرف عنهم، وتوجه إلى مزلقان القطار من أجل مواصلة عمله، وتوصيل الزبائن، لكن الشابان لاحقاه عن طريق توك توك، وكان بحوزتهما أسلحة بيضاء، ودخلا على أخويا ولما شافهما نزل من التوك توك، وأقدما على قتله بآلة حادة".

وطالبت شقيقة المغدور، بحق أخوها "اللي راح مننا عشان شهامته وجدعنته".
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