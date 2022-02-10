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الإعدام لشقيقين و2 آخرين نتيجة جريمة سببها غريب

Lebanon 24
10-02-2022 | 14:04
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قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 4 متهمين بينهم شقيقان إلى المفتي بتهمة قتل عامل بسبب خلافات على مطب صناعي.

تعود أحداث القضية إلى 31 تموز 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمصرع عامل وإصابة أخرين في مشاجرة بسبب خلافات على مطب صناعي بقرية زليتم التابعة لقرية الغربي بهجورة بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن المتهمين في الواقعة، موظف بالأوقاف وشقيقه وشخص آخر قتلوا المجني عليه وشرعوا في قتل المصابين بسبب خلافات على مطب صناعي.

ووجهت النيابة العامة للمهتمين تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل المصابين، بإطلاق أعيرة نارية عليهم.

تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهمين، بإحالة أوراقهم إلى المفتي، وتحديد جلسة الخامس من مارس المقبل للنطق بالحكم.
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