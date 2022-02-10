منوعات

قصة حب معقدة بسبب الميول الجنسية... اقرأوا التفاصيل

Lebanon 24
10-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-917156-637801245465114600.jpg
Doc-P-917156-637801245465114600.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداولت وسائل الإعلام المصرية قصة سيدة في صعيد مصر تعيش في محافظة الأقصر هزت البلاد، بعدما كشفت أنها وجدت أن لديها ميولا للأفعال الذكورية منذ صغرها.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن الفتاة تدعى أزهار محمد الدسوقي محمود، تعيش بقرية قبلي قامولا التابعة لمركز ومدينة الأقصر بالبر الغربي، ويبلغ عمرها 34 عاما فهي من مواليد عام 1987، وعاشت الفتاة في أسرة بسيطة غرب الأقصر، فتصرفاتها تميل إلى الأفعال الذكورية.

وتقول أزهار أو محمد الدسوقي، إنه ولد بجسم أنثى وعندما كبر سنه والتحق بالمدرسة، بدأ في الانحياز إلى صفات الرجال، إذ كان يفضل مصادقة الذكور بالمدرسة، الذين كانوا يبتعدون عنه لكونه أثنى.

ويضيف محمد الدسوقي، أنه كان يحرص على ارتداء ملابس الرجال، مما تسبب له في مشاكل مع معلمته بالفصل، والتي كانت تعاقبة على زي الرجل حيث ترى أنه فتاة، لكن محمد أصر على ملابس الرجال، حتى أحالت المعلمة الأمر إلى مديرة المدرسة والتي استدعت ولي أمره، ومن هنا قرر ترك المدرسة.

ويوضح محمد الدسوقي أنه في سن الـ15 أجبرته أسرته على الزواج، وفي ذلك الوقت تأخرت الدورة الشهرية لديه، ليدخل فى مواجهة مأساوية جديدة، حتى حدثت مشاكل ليلة الدخلة فكان يرفض إتمامها، وبعد 20 يومًا من زواجه فض زوجه غشاء بكارته بعد أن أمسكت به سيدتان، بعد دخلة بلدي، حسب العادات والتقاليد المتوارثة في الصعيد، عندما تكون العروس خائفة، وبعد مضي عام تم الطلاق بعد أن اصطحبه الزوج إلى طبيب نساء وتوليد، والذي تحدث معه بعيدا عن أزهار، فقرر تطليقها.

ويختتم محمد حديثه بأنه يعيش قصة حب مع فتاة، وينتظر استكمال العملية الجراحية للجهاز التناسلي، كما أنه يأمل بتدخل المسؤولين لمساعدته، في عملية التحويل المتبقية له، وتغيير اسمه في البطاقة الشخصية إلى محمد بدلا من أزهار.

وتأمل أزهار التي ترتدي ملابس الرجال شالا وجلبابا صعيدي، بأن يتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء قصتها وحلها حلا جذريا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:09 | 2022-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:17 | 2022-02-10
14:07 | 2022-02-10
14:04 | 2022-02-10
14:00 | 2022-02-10
13:51 | 2022-02-10
12:14 | 2022-02-10
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website