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برجك اليوم

Lebanon 24
10-02-2022 | 23:00
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الحمل
التعبير عن أفكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعاً جيداً عنك للمستقبل ويلمع صورتك في المجال المهني أو في المفاوضات
الثور
تتخلص من نزاع مع أحد الزملاء ويتطور وضعك المهني أكثر من المتوقع، وقد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة إلى أقصى الحدود
الجوزاء
مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم
السرطان
تتخلص من التوتر قدر المستطاع، وهذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج، وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي
الأسد
كن أكثر جدّية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود
العذراء
لا تطلق تصاريح مؤذية بحق الزملاء، وحاول أن تبقي مخططاتك ومشاريعك المستقبلية سرية أو مخفية وبعيدة عن أعين الحساد
الميزان
تتحرّر من الضغوط وتجد حلاً جذرياً لمشكلة مستعصية أو تتجه نحو جديد، فلا مجال للتردد أو التكاسل في هذه المرحلة الدقيقة من حياتك المهنية
العقرب
مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة
القوس
ابتعد عن كل أشكال التوتر، قد تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أوحزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً
الجدي
تعمل فوراً على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء، وتربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى اتصالات متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك
الدلو
تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك
الحوت
طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح
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