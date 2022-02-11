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منوعات
"صدور عارية تماما".. "أديداس" تثير ضجة بصورة لإعلان منتجها النسائي الجديد!
Lebanon 24
11-02-2022
|
05:00
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أثار إعلان شركة أديداس عن حمالات الصدر الجديدة، عبر صورة تظهر 25 صدرا عاريا تماما، نشرتها في حسابها على تويتر، ضجة لأنها صورة "غير عادية"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
الصورة التي نشرتها الشركة الألمانية، هدفت من خلالها لترويج مجموعة من حمالات الصدر الرياضية، مكونة من 43 تصميما متنوعا.
ويروج الإعلان لمجموعة جديدة من حمالات الصدر الرياضية، مع توفير خيارات "للأحجام الزائدة"، وقطع مصممة لأنشطة مختلفة.
وقالت الشركة في منشور على تويتر: "نعتقد أن أثداء النساء بجميع الأشكال والأحجام تستحق الدعم والراحة. وهذا هو السبب في أن مجموعتنا الجديدة من حمالات الصدر الرياضية تحتوي على 43 تصميما، حتى يتمكن الجميع من العثور على ما يناسبهم".
وجاء في بيان صادر عن الشركة أنه "تم تصميم الإعلان لإظهار مدى التنوع، ويضم أشكالا وأحجاما مختلفة، تبرز سبب أهمية الدعم المخصص".
ونقلت الصحيفة عن خبراء ومختصين وعاملين بالإعلانات قولهم إنه كان "قويا ومحفزا للتفكير، وفيه إبداع"، وجاء "في سياق غير جنسي تماما"، وإنه "ترويج مبرر تماما لحمالات الصدر الرياضية".
ويذكر أن صورة الإعلان نشرت على تويتر فقط، ولم تنشر على فيسبوك مثلا، بسبب الشروط والإرشادات التي تمنع ظهور الصدر العاري، وتم نشر صورة معدلة على إنستغرام، عبر إخفاء جزء من الصدر.
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