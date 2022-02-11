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منوعات
5 ابراج متسامحة اكثر من اللزوم.. هل انت من بينها؟
Lebanon 24
11-02-2022
|
00:30
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التسامح هو الرغبة في تحمل شيء ما ، قد يكون سلوك شخص ما ، أو آراء لا تتفق معها، أو تحمل ألعاب ذهنية لشخص ما، والسلوك غير المحترم في العلاقة. وتتفاوت القدرة على التسامح من شخص لآخر، فبعض الأبراج تنفجر بسرعة أكبر تحت الضغط بينما سيظهر البعض الآخر جانبهم المتسامح ويكونون أكثر قدرة على غفران أخطاء الآخرين في حقهم.
برج الثور
من المعروف أنّ برج الثور عنيد ومتشدد، لكنه في أعماقه عاطفي ويمكن أن يكون صبوراً للغاية. ربما يكون برج الثور هو البرج الأكثر تكريساً وهو موثوق للغاية. عندما يقرر أن يكون معك، فإنه يظل معك مهما حدث. إنه متسامح للغاية وصبور حتى تدفعه إلى الحد حيث لا يمكنه التحمل بعد الآن.
برج الميزان
يمنح الميزان الفرص للناس، ويحاول أن يكون ودود مع الجميع بسبب جوهره الدبلوماسي والعاطفي. يعتقد الميزان أنّ الأمور ستتحسن بمرور الوقت، لذلك سيكون صبوراً. يدور هذا البرج حول المساواة، وهو غير تصادمي. لهذا السبب ، يتجنب أي دراما بأي ثمن. سيكون متسامحاً مع سلوك الآخرين. لديه قلب كبير ليحب ويقبل الناس كما هم.
برج القوس
قد يكون هذا بمثابة مفاجأة لمعظم الناس، لكن القوس هو أحد أكثر الأبراج تسامحاً واتفق الكثير من الناس على ذلك. هو البرج الأكثر تفاؤلاً، حيث يحاول دائماً رفع مستوى الجميع وإعطائهم نصيحة رائعة حتى عندما يكونون محبطين. إنه منفتح للغاية، ولديه منظور "عش ودع غيرك يعيش". يغفر لمن أساء إليه، ولكنه لن يثق به مرة أخرى أو يأتمنه على أي سر أو معلومة حساسة، وطريق استرداد ثقته طويل وشاق.
برج الدلو
برج الدلو أيضاً متسامح للغاية، بسبب قبوله الأخلاقي والأيديولوجي. إنه إنساني بطبيعته، وهدفه هو مساعدة الناس قدر الإمكان. من المعروف أن برج الدلو منفصل، لكن هذه مجرد آلية للتأقلم لتجنب التعلق العاطفي أو الأذى. ومع ذلك، عندما يقع في الحب، فإنه عادةً ما يُعطي كل ما لديه. إنه ذكي للغاية ومنفتح، مما يجعله يفهم أنّ البشر ليسوا كاملين. لهذا السبب، سيكون متسامح مع سلوك الآخرين. لديه قلب كبير ليحب ويقبل الناس كما هم. هذه الصفات تجعله متسامحاً مع سلوك معظم الناس. ومع ذلك، فإنه لا يتسامح مع الأفعال غير المحترمة لأنه مباشر وواضح للغاية ومحترم ويتوقع نفس الشيء في المقابل.
برج الحوت
برج الحوت هو من الأبراج الأكثر تسامحاً بسبب طبيعته غير الأنانية والمتعاطفة. مشكلته هي أنه طيب للغاية ولديه الكثير من الضمير، سيُسامح شخصاً ما لأنه لا يريد أن يشعر بالذنب. سيتقبل دائماً اعتذاراً حتى ولو لم يكن صادقاً. سوف يتعاطف حتى مع الأسباب المزيفة. إنه على استعداد للتحمل لأطول فترة ممكنة لإبقاء من حوله إلى جانبه.
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