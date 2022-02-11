في يوم 14 من الشهر الجاري، يحتفل العالم بيوم الحب "الفلانتين"، الذي يتسابق فيه المحبون للتعبير عن مشاعرهم وحبهم بطريقة رومانسية، من خلال تبادل أجمل الهدايا، وقضاء لحظات رومانسية لا تنسى.لكل شخص طريقته في الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، لهذا السبب لم يقدم الجميع هدايا باهظة الثمن أو أخرى رمزية، بل هناك أشخاص قرروا أن تصبح اللحظة كوميدية وغريبة في نفس الوقت، لذلك رصدنا أغرب الهدايا التي تبادلها العشاق في يوم الحب.1. أنبوبة بوتاغازمن أغرب هدايا يوم الحب، التي انتشرت في مصر خلال السنوات الماضية، هي "أنبوبة غاز للبوتاغاز" حمراء اللون، وعلى الرغم من غرابتها، فإنها لقيت استحساناً عند الناس، وكانت أغرب ما قدم في الفلانتين.2. ورقة طلاقلم تتوقع أي سيدة في العالم أنها تنفصل عن زوجها في مثل هذا اليوم، لكن هذا ما وقع مع سيدة نيوزيلندية، أذيع خبر طلاقها عبر الإذاعة النيوزيلندية، بعدما خطط زوجها لذلك، وطلب منهم إعلان الطلاق مباشرة على الهواء، مقابل أن تغطي المحطة تكلفة الطلاق.3. تجميد زوجةعلى عكس الرجل، الذي طلق زوجته على الهواء في اسكتلندا، قرر زوج توفيت زوجته في يوم الحب، أن يحتفظ بجثتها في غرفة مثلجة بمنزلهما الجبلي في "بيرويك أبون تويد" ببريطانيا، لتكون هذه الغرفة لتخليد حبهما كل عام.4. تبرع بكُليةأهدت زوجة لزوجها المريض بالفشل الكلوي كليتها، وأصرت أن تكون العملية يوم 14 فبراير، لتصادف يوم الحب، لتصبح أغلى وأغرب هدية، يمكن أن تقدم لشخص على الإطلاق، وتعبر عن مشاعر الحب الحقيقية.5. حشراتقدم زوجي أميركي لزوجته صرصورًا في يوم الحب، بعدما أعلن في برنامج يوم التبني عن هدية مختلفة للمحبين، وهو التبرع بـ10 دولارات، مقابل إهداء الحبيبة 10 صراصير، وكان هذا البرنامج لمحبي الحيوانات والحشرات.