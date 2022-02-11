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هذه الأبراج تفضّل العيش من دون زواج.. هل أنت منها؟

Lebanon 24
11-02-2022 | 03:00
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هناك أوقات لا يستطيع فيها الإنسان التعامل مع ضغوطات العلاقة العاطفية وهذا هو سبب وجود أشخاص يفضلون أن يكونوا عازبين بدلاً من أن يكونوا في علاقة.

فيما يلي نستعرض لكم مواليد الأبراج التي تفضل العيش عازبين، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".
 
العذراء
 
مثاليون ورائعون ولا يقبلون بأي شيء، بالإضافة إلى إنهم مهتمون جدًا بكيفية إدارة وقتهم ولا يتنازلون عن عملهم وخططهم وأهدافهم، وطموحاتهم هي كل شيء بالنسبة لهم ويهدفون دائما الأفضل، علاوة على ذلك فإنهم يفضلون العيش بمفردهم بدلا من أن يكونوا في علاقة سامة.
 
الدلو
 
يواجه مواليد برج الدلو صعوبة في الالتزامات والارتباط ويجدون صعوبة بالغة في بناء الثقة ولا يمكن أن يلتزموا بمفاهيم الرومانسية والعواطف، لذلك عندما يكونون عازبين يشعرون أنهم أكثر حرية وحيوية.
 
الأسد
مواليد هذا البرج يحبون أن يكونوا محط اهتمام الجميع، ونظرًا لشخصيتهم الساحرة فإنهم محاطون دائمًا بالأشخاص، بالإضافة إلى إنهم لا يفتقرون إلى الأصدقاء وبالتالي لا يشعرون بالحاجة إلى تقييدهم بعلاقة عاطفية.
 
القوس
 

يقدر مواليد القوس حريتهم كثيرًا لذا فهم لن يسمحوا أبدًا لأي شخص أو أي شيء أن يعترض حريتهم، بالإضافة إلى أنهم يكرهون فكرة الحب والرومانسية ويفضلون أن يكونوا عازبين على أن يكونوا في علاقة مع الشخص الخطأ.

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