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من جديد... فتاة تقع في بئر ( فيديو)

Lebanon 24
11-02-2022 | 10:00
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نجحت قوات الحماية المدنية في تونس يوم الثلاثاء في إنقاذ تلميذة تبلغ من العمر 17 سنة سقطت في بئر عمقه 14 مترا بجهة نعسان التابعة لولاية بن عروس.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن التلميذة تدعى ملكة الحسناوي وكانت رفقة زملائها بصدد الهروب من شخص مختل عقليا خلال عودتها إلى منزلها، لتنزلق قدميها وتقع داخل بئر هجورة.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم على الفور إعلام الحماية المدنية التي تحولت لموقع الحادث ونجحت بعد عملية استغرقت قرابة الساعتين من إخراج التلميذة وهي على قيد الحياة.

وتم نقل التلميذة إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس حيث تتلقى حاليا العناية الطبية إثر تعرضها لبعض الكدمات والكسور.

وأكد الحرس الوطني أنه فتح بحثا لمعرفة أسباب الحادثة، داعيا إلى مزيد الانتباه وخاصة إغلاق الآبار المهجورة.
 




( وسائل إعلام تونسية) 
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