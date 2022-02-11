العثور على تلميذة عارية ومذبوحة من الرقبة في دولة عربية... وهذه تفاصيل الجريمة المروّعة

شهدت محافظة الجيزة المصرية جريمة مروعة لطفلة عمرها (15 عاماً)، قُتلت مذبوحة داخل منزلها، وعثر عليها مجردة من ملابسها.وتبين من فحص الشرطة أن الجثة مصابة بجرح ذبحي في الرقبة وآخر طعني بالبطن، كما أنها كانت دون ملابسها ملقاة على أحد جنبيها بغرفة النوم، مع سلامة مداخل ومخارج الشقة.وبحسب التحريات الأولية، فإن الطفلة كانت بمفردها في المنزل، بينما أفراد أسرتها كانوا في الخارج يعملون في جمع القمامة.وأضاف الموقع "تجرى الآن تحريات موسعة حول الحادث لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة".وأوضح موقع مصراوي أن "المعاينة المبدئية لم تجزم بتعرض الضحية لاعتداء جنسي من عدمه، وسط احتمالية فشل الجاني في اغتصاب الطفلة فقتلها أو اعتدى عليها وذبحها خشية كشف أمره".ووفقا لموقع مصراوي، فإن المعاينة "أثبتت أن الجاني جرد الضحية التلميذة بالمرحلة الإعدادية من ملابسها".