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أبرزهم الاسد.. أبراج فلكية معروفة بالعند والإصرار

Lebanon 24
11-02-2022 | 08:40
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يوجد في كل أسرة أو فريق عمل أو حتى مجموعة من الأصدقاء، شخص يعاند دائماً برأيه ولا يرى نفسه يفعل أي خطأ في حياته، وقد يصل الأمر إلى أن يتخذ قرارات ليست في صالحه لمجرد تمسكه برأيه فقط، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية: 

برج الثور
يعتبر مولود برج الثور من الأبراج المعروفة بالعناد، فهو لا يغير خططه أو نظامه اليومي من أجل أي شخص في حياته. كما إنه من الأبراج المتمسكة دائماً بالعادات والتقاليد، حيث يجعلها ذلك تشعر بالآمان والراحة.

برج الجدي
يفضل مولود برج الجدي اتباع القواعد في كل شيء في حياته، كما إنه دائماً ينتقد ذاته، ويضع خطة مدروسة ليسير عليها خلال اليوم بداية من خروجه من المنزل حتى عودته، ولا يسمح لأحد بأن يقف في طريقه أو يحد من عزيمته ويقلل من شأن قراراته ويحاول السيطرة عليه.

برج الأسد 
يعتبر العند من الصفات المعروفة عن مولود برج الأسد، فهو لا يحب أن يبدو بمظهر الشخص المخطأ أمام الأخرين، لذلك لديه استعداد أن يقاتل ليثبت إنه على حق في كل شيء. كما يعرف عنه إصراره على تنفيذ رغباته وقراراته ومحاولاته الدائمة للسيطرة على الآخرين، لذلك فهو دائماً في خلاف ومشاكل مع غيره سواء من أصدقائه أو زملائه في العمل.
المصدر: اليوم السابع
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