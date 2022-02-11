شاب يبتز فتاتين بصور مفبركة والنتيجة سيئة

تعرض رجل مصري من مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لابتزاز إلكتروني من شاب نشر صورا مفبركة لابنته وابنة شقيقه، بسبب رفض الثانية الزواج منه.وقال كمال محمد نجيب في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" إنه فوجئ بإنشاء صفحة تحمل اسم ابنة شقيقه هاجر (20 سنة) طالبة بكلية الآداب، ونشر صورا مفبركة لها ولابنته منة (19 سنة) طالبة بكلية التمريض، على أجسام عارية مصحوبة بمنشورات مسيئة لهما.وأضاف أن المتهم تربطه بهم صلة قرابة وسبق وأن تقدم للزواج من ابنة أخيه لكنها رفضت، ما دفعه للانتقام منهم جميعا، معتقدا أنه السبب في الرفض باعتباره العم الأكبر ورب العائلة.وأوضح نجيب أن الشاب نشر الصور على مجموعات خاصة بمحل إقامة الفتاتين وكلياتهما، ما تسبب في إصابتهما بحالة نفسية سيئة، ورفضهما الخروج من المنزل خوفا من نظرات أصدقائهما.كما أشار إلى أنه حرر محضرا في 14 آب الماضي باسم ابنة شقيقه هاجر، وتم التوصل لبيانات المتهم كاملة، وثبوت أنه منشئ الصفحة، وتحرك المحضر في مساره القانوني وأحيل لجهة التحقيق، وبعد فترة تم غلق الصفحة بسبب البلاغات.وتابع نجيب أن المتهم لم يكتف بما فعل بل أنشأ حسابا آخر في 18 كانون الأول 2021 باسم كمال محمد نجيب، ونشر عليها صوره وابن شقيقه، بالإضافة إلى منشورات مسيئة لهما، ما دفعه لتحرير محضر جديد في 5 كانون الثاني 2022، وتوصلت التحريات لنفس بيانات المتهم السابق.وأكد نجيب أن الفتاتين تعيشان حياة مهددة، وتتعرض عائلته للابتزاز من المتهم بهدف إرهابهم، ومعاقبتهم على رفضه زواجه من ابنة شقيقه، مناشدا المسؤولين بسرعة ضبطه، والقصاص العادل منه.