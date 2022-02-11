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اعتدى عليها وتركها من دون طعام... زوج يقتل زوجته بخطة "شيطانية"

Lebanon 24
11-02-2022 | 16:00
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شهدت محافظة الأقصر في صعيد مصر جريمة هزت البلاد، حيث أقدم زوج على قتل زوجته، بخطة "شيطانية" أعدها مع سبق الإصرار والترصد، ودفن جثمانها في حجرة المنزل لمدة 7 أيام.

وقال أحد أهالي مركز ومدينة الزينية، رفض ذكر اسمه، إن "الزوج متزوج من 3 نساء، إحداهن تم قتلها، بسبب خلافات أسرية دارت بينهما، وكان قد أنجب منها ولدا يبلغ من العمر 4 سنوات، حيث أقدم على حبسها داخل المنزل، واعتدى عليها بالضرب، كما تركها دون طعام وشراب، وعندما توفيت جوعا، قرر دفنها بذات المنزل".

وأكد أحد الأهالي، أن "الزوج بعد فعلته الشيطانية تواصل مع أقارب زوجته، وأبلغهم أن ابنتهم تغيبت من المنزل ولم تعد، ليصطحب شقيق زوجته، ويتوجه إلى مركز شرطة طيبة للإبلاغ عن تغيبها منذ أسبوع، وكان الزوج قتلها، وصب عليها طبقة خرسانية حتى لا تفوح رائحة الجثة، ويفتضح أمره".

وبدأت التحريات وبعد تضييق الخناق على الزوج أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد وحدة مباحث طيبة بالأقصر على مكان جثة زوجته، وحرر محضر بالواقعة، بمركز شرطة طيبة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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