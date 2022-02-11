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منوعات
كوريا الجنوبية.. السجن 30 عاما لزوجين جوعا ابنتهما حتى الموت
Lebanon 24
11-02-2022
|
15:19
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حكمت محكمة كورية جنوبية، بالسجن لمدة 30 عاما على زوجين في العشرينات من العمر، أدينا بإساءة معاملة ابنتهما البالغة من العمر 8 سنوات وتجويعها حتى الموت.
وأيدت المحكمة العليا، أمر محكمة أدنى، بأن يخضع الزوجان لـ 200 ساعة من برنامج علاج إساءة معاملة الأطفال ويمنعان من العمل في المرافق المتعلقة بالأطفال لمدة 10 سنوات.
يذكر أن طفلة الصف الثالث الابتدائي، ماتت في منزلها في إنتشون، 40 كيلومترا غرب سيئول، في مارس من العام الماضي بعد معاناة ما يقرب من ثلاث سنوات من سوء المعاملة والعنف من قبل والدتها البيولوجية وزوجها، 29 و 28 عاما، على التوالي.
واشتهرت الحادثة بعد أن طلب الزوجان مساعدة الطوارئ، قائلين إن الطفلة لا تتنفس. بيد أن رجال الإنقاذ وجدوا الطفلة ميتة وعلى جسدها العديد من الكدمات، وكان وزنها 13 كيلوغراما وحسب أي أقل بنحو 10 كيلوغرامات من وزن أقرانها.
وكشفت التحقيقات أن الزوجين اعتديا عليها بالضرب وبعقوبات جسدية أخرى 35 مرة، منذ مطلع 2018 لأسباب مثل الكذب وتناول الطعام في الخفاء.
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