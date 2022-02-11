الحمل

تخوض مجالاً جديداً في العمل، ولكن هذا لن يكون سهلاً، فكن مستعداً لتحدّيات جديدة ومواجهات عاصفة مع أصحاب الخبرة

الثور



يخلق هذا اليوم فارقاً كبيراً بين الأمس واليوم في الأفضلية، وتبقى الأولوية للمعالجة الأكثر رواجاً

الجوزاء



تحضر الكثير من اللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات المهنية التي تحمل إليك الكثير من المفاجآت وتستفيد منها في مجالك المهني

السرطان

يعدك هذا اليوم بانفراجات مهمّة تطال في وضعك المهني، وهذا ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استقراراً وإشراقاً

الاسد



يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية

العذراء