13
o
بيروت
14
o
طرابلس
10
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
رجال هذه الأبراج "عينن لبرّا"... تجنّبيهم!
Lebanon 24
12-02-2022
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
"رجال عنيها زايغة" مقولة تقولها النساء على الكثير من الرجال لما شاهدته من أفعال سيئة يفعلها الرجال، من نظرات خاطفة يسرقها من نساء حوله، لذا اليك أبراج تتصف بهذه الصفات لتتجنبيها وانتي تحاولين التعامل معهم ومن هذه الأبراج كما يلي:
رجال برج السرطان
يعرف رجال برج السرطان بحبهم للنساء ودائمًا ما يدخل للنساء بمقوله "لم أجد الحب من قبل" ورغم أنه ليس خائنًا ولا يقوم بخداع أحد، لكنه يحب وجود بريق حوله خاصة من خلال صداقته مع الكثير من النساء.
رجال برج الثور
على الرغم من أنه عاطفى ورمانسي ويعشق النساء، إلا أنه لا يصرح بحبه لأحد، بل يقوم بنفس التصرفات المميزة لكثير من النساء حتى يقعون في حبه وعنده سؤاله عن العلاقة فيجيب "أنا مقولتش لحد إني بحبه".
رجال برج الجوزاء
يعرف هؤلاء الرجال من هذا البرج، بأنهم رومانسيون أكثر من اللازم ويحبون الحب نفسه، فإذا لم تعطيه الاهتمام والحب طوال الوقت فسوف يبحث عن بديل فورا.
رجال برج الدلو
لا يصل رجال برج الدلو للتجاوزات مع النساء، لكنه يميل فقط إلى جذب النساء حوله، فهو يميل إلى وجود النساء دائما في حياته وجميع أوقاته سواء في العمل أو تكوين صداقات عابرة.
رجال برج الأسد
المعروف عن هذا البرج أنه ملك، والملك عادة يكون حوله النساء بمختلف مراتبهم من زوجاته وبناته وخادماته، فلا يوجد عدد محدود من النساء حوله فكل مكان ووقت يلتفون حوله ويتمنون أن ينظر اليهم فقط.
رجال برج الجدي
على الرغم من الغموض الذي يحاوط رجال برج الجدي إلا أنهم يحبون الشعور بإنهم مرغوبين، ومع الأسف قد يلجأون إلى خوض علاقات حب فاشلة وكثيرة وسريعة بسبب ذلك.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
Lebanon 24
بهاء الحريري يكشف.. هذا ما أريده من ضمانات قبل النزول إلى بيروت
03:20 | 2022-02-12
12/02/2022 03:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
Lebanon 24
مفاجأة عن "القوات" في الشوف.. هذا ما تخطّط له بشأن "الطائفة السنيّة"
06:00 | 2022-02-12
12/02/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
ورقة 100 ألف ليرة قديمة تبرُز في السوق.. ما هو مصدرها؟
11:29 | 2022-02-12
12/02/2022 11:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
Lebanon 24
عون: هذا هو السبب الحقيقي لاعتراض الوزراء الشيعة
22:41 | 2022-02-11
11/02/2022 10:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تصف زوجها بـ"أبو فيل": "بيت ما عنا وولد على الطريق ما فيه" (صور)
02:00 | 2022-02-12
12/02/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-02-12
جرائم بشعة تهز العراق... رجل يقتل أخيه ويغتصب بناته!
11:00 | 2022-02-12
السعودية.. نجمات المصارعة الحرة يفخرن بالظهور في شوارع الرياض
08:00 | 2022-02-12
ما هي أقصى مسافة تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين؟
06:30 | 2022-02-12
رئيس دولة يصطحب فتاة تعاني من متلازمة "داون" إلى المدرسة بعد تعرضها للتنمر ويدافع عنها (صور)
06:00 | 2022-02-12
لحظات مرعبة لسقوط عامل مساعد من مظلة في الهواء (فيديو)
05:30 | 2022-02-12
أم ترمي طفلها في بناء مهجور وترحل!
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 22:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 22:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact