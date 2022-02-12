رجال هذه الأبراج "عينن لبرّا"... تجنّبيهم!

"رجال عنيها زايغة" مقولة تقولها النساء على الكثير من الرجال لما شاهدته من أفعال سيئة يفعلها الرجال، من نظرات خاطفة يسرقها من نساء حوله، لذا اليك أبراج تتصف بهذه الصفات لتتجنبيها وانتي تحاولين التعامل معهم ومن هذه الأبراج كما يلي:رجال برج السرطانيعرف رجال برج السرطان بحبهم للنساء ودائمًا ما يدخل للنساء بمقوله "لم أجد الحب من قبل" ورغم أنه ليس خائنًا ولا يقوم بخداع أحد، لكنه يحب وجود بريق حوله خاصة من خلال صداقته مع الكثير من النساء.رجال برج الثورعلى الرغم من أنه عاطفى ورمانسي ويعشق النساء، إلا أنه لا يصرح بحبه لأحد، بل يقوم بنفس التصرفات المميزة لكثير من النساء حتى يقعون في حبه وعنده سؤاله عن العلاقة فيجيب "أنا مقولتش لحد إني بحبه".رجال برج الجوزاءيعرف هؤلاء الرجال من هذا البرج، بأنهم رومانسيون أكثر من اللازم ويحبون الحب نفسه، فإذا لم تعطيه الاهتمام والحب طوال الوقت فسوف يبحث عن بديل فورا.رجال برج الدلولا يصل رجال برج الدلو للتجاوزات مع النساء، لكنه يميل فقط إلى جذب النساء حوله، فهو يميل إلى وجود النساء دائما في حياته وجميع أوقاته سواء في العمل أو تكوين صداقات عابرة.رجال برج الأسدالمعروف عن هذا البرج أنه ملك، والملك عادة يكون حوله النساء بمختلف مراتبهم من زوجاته وبناته وخادماته، فلا يوجد عدد محدود من النساء حوله فكل مكان ووقت يلتفون حوله ويتمنون أن ينظر اليهم فقط.رجال برج الجديعلى الرغم من الغموض الذي يحاوط رجال برج الجدي إلا أنهم يحبون الشعور بإنهم مرغوبين، ومع الأسف قد يلجأون إلى خوض علاقات حب فاشلة وكثيرة وسريعة بسبب ذلك.