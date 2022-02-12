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دخل موسوعة غينس... أميركي تناول أكثر من 32 ألف شطيرة برغر

Lebanon 24
12-02-2022 | 02:00
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تمكن مواطن أميركي يدعى دون جورسكي، من تحقيق رقم قياسي جديد بتناول شطائر من إحدى العلامات التجارية الشهيرة، حيث تناول 32340 شطيرة على مدى ما يقارب الـ50 عامًا، ليدخل برقمه الجديد موسوعة غينيس للأرقام القياسية، محطمًا ما سبقه من أرقام.

وقال دون، عن نوعه المفضل من شطائر الهمبرغر: "إنه أفضل ساندويش في العالم"، وتابع: "عندما أحب شيئًا يلازمني طوال الوقت، أتناول كل يوم شطيرتين، أي 14 شطيرة في الأسبوع"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
 
وتحدث دون، عن قصة بدايته مع هذا "الهوس"، "في 17 ايار 1972، تناولت أول شطيرة لي، ووقتها قررت أنني سأتناولها لبقية حياتي"، وعند سؤاله عن كيفية حسابه لعدد الشطائر التي تناولها، أجاب بأنه "يحتفظ بالعلب الكرتونية بعد تناوله للوجبة، إضافة للفواتير المرفقة بتواريخ الشراء".

وعلق دون، على من يعتبر أن هذه الشطائر غير صحية، بقوله إن "ذلك يتعلق بكل شخص على حدا، أعتقد أنها غير صحية لأغلب الأشخاص لأنهم يأكلون الكثير، بينما أنا أكتفي باثنتين منها، وهذا كل ما أتناوله طول اليوم"، فيما قالت ماري إن "الأطباء قالوا إن صحته جيدة، حيث أن سكر الدم لديه طبيعي، ومستوى الكوليسترول لديه مقبول".
المصدر: اليوم السابع
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