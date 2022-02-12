ما هي أقصى مسافة تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة البنزين؟

يعد إضاءة لمبة تحذير نفاذ الوقود من السيارة من المواقف المزعجة التي قد تواجه السائقين أثناء القيادة على الطرق، وهو الأمر الذي يثير القلق والذعر لدى السائقين لعدم درايتهم المسافة التي ستقطعها السيارة قبل أن تتوقف، وهل سيمكن الوصول للوجهة المحددة قبل التوقف أم لا.

في البداية دعنا نؤكد على أنه لا يُنصح على الإطلاق بقيادة السيارة من دون وقود كافي بشكل دائم، فهذا سيؤثر سلباً على سلامة محرك السيارة، ولكن في حالات الطوارئ عليك عدم القلق، حيث أنه دائماً ما يكون هناك مخزون احتياطي من الوقود يمكن لسيارتك الإعتماد عليه لمسافات محددة من بعد إضاءة لمبة الوقود بلوحة العدادات، حتى تقوم بإعادة تزويدها بالوقود الكافي.



وتختلف المسافة التي يمكن قطعها بعد إضاءة لمبة تحذير الوقود من سيارة إلى أخرى ومن موديل إلى آخر، لأنه كلما زادت سعة خزان الوقود زاد الاحتياطي معه وكلما قلت سعة الخزان قلت كمية المخزون الاحتياطي.



وتزيل كثير من السيارات الحديثة هذه الحيرة من السائقين، وذلك لأنها تظهر علي الشاشة المسافة التي تستطيع قطعها بالبنزين المتبقي في الخزان، ولقد قدر الخبراء هذه المسافة بأنها تتراوح بين 40 إلى 75 كيلومتر، لكن يفضل مراجعة كتيب السيارة للتأكد من هذا الأمر.

كما تخضع هذه المسافة أيضاً لظروف التشغيل، فمثلا السير في الطريق المفتوح يستهلك بنزين أقل، لذلك المسافة المقطوعة قد تصل إلى 70 كم، وعلى العكس إن كنت تقود في ازدحام فلن تصمد السيارة كثيراً.

(موقع المربع نت)