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جرائم بشعة تهز العراق... رجل يقتل أخيه ويغتصب بناته!

Lebanon 24
12-02-2022 | 14:00
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أعلن مصدر أمني عراقي اليوم السبت، أن "الجهات المختصة ألقت القبض على الشخص الذي قام باغتصاب بنات أخيه بعد قتله أبيهن" في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لـ"لسومرية نيوز"، ان "قوة أمنية ألقت القبض على الشخص الذي قام باغتصاب بنات أخيه بعد قتل أبيهن في العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "المتهم اعترف بجريمته وتم إرساله إلى الجهات المعنية لنيل جزاءه العادل".

وكانت وسائل إعلام عراقية عرضت تقريرا يتضمن تعرض بنات قاصرات لاغتصاب وتعذيب وحشي من قبل شقيق والدهن بعد أن قام بقتل أبيهن ومن بينهن طفلة لا يتجاوز عمرها اثني عشر عاما.
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