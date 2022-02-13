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في مجال الطهي...تفوق ملفت للرجال على النساء !

Lebanon 24
13-02-2022 | 08:00
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قال الشيف السوري محمود افرنجية، إن الرجال أثبتوا خلال السنوات الأخيرة أنهم قادرون على اختراق الأعمال الراسخة لدى المرأة كالطبخ، حتى أن أغلبهم قد وضع لمسات جيدة وجديدة في هذا المجال لم يسبقهم إليها السيدات وتفوقوا عليهن.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "توب شيف" على قناة "إم بي سي" ونقلتها صحيفة "الوطن" المصرية، إن تزيين الطعام بعد طهيه يعد أحد أهم طرق جذب الزبائن لمختلف الأطباق، حيث أن العين دائما ما تأكل قبل الفم، لافتا إلى أن نجاحه في مهنة الشيف جاء بعد سنوات عدة من الصبر.
المصدر: الامارات اليوم
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