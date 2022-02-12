لكي تصبح مليونيراً... اتبع هذه الخطوات!

كتبت الشرق الاوسط:

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن رجلاً مجهولاً ذكر أنه استطاع أن يصبح مليونيراً من خلال العمل سراً في ست وظائف من المنزل.وأضافت الصحيفة أن الرجل قال، في منشور على موقع reddit، إنه يجيد فن التعامل مع الضغوط في العمل، وهو ما ساعده على العمل في أكثر من وظيفة.وأوضح أنه يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومعروف في مجاله، ولكن عندما بدأت الجائحة كان يعمل لدى عميل وتولى وظيفة ثانية، ثم التحق بالمزيد من الوظائف لزيادة حسابه المصرفي هذا العام.وقال: "أعمل حالياً في ست وظائف بدوام كامل الآن»، وأضاف: «لقد أتاح العمل من المنزل هذا، ولم يكن بإمكاني القيام بذلك إذا اضطررت للذهاب إلى المكتب»، وتابع: «هذا العام سأحصل على نحو 700 ألف دولار أميركي".وذكر: "أنا أستثمر كل هذه الأموال في الأسهم، وأحصل الآن على نحو ألفي دولار أميركي شهرياً دون أن أفعل شيئاً، وهذا المبلغ يتزايد بنفسه بسبب زيادات الأرباح".وأكد أن رؤساءه لا يعلمون عن حياته شيئاً، لكنه لن يُفاجأ إذا كانت لديهم شكوك، وقال: «من وجهة نظرهم ربما أكون بطيئاً بعض الشيء، ولكن ليس سيئاً، أنا جيد في مهنتي، وأعمل أثناء الاجتماعات ربما لا يعتبروني شخصاً اجتماعياً لأنني لا أتعاون كثيراً في الاجتماعات».وأوضح أنه في غضون عامين، سيكون قادراً على التقاعد ويصبح مليونيراً قبل أن يبلغ من العمر 40 عاماً.وذكر أنه رغم أن الناس كانوا قلقين بشأن احتمال شعوره بالإجهاد جراء العمل الشاق، فإنهم أعربوا أيضاً عن دعمهم لجهوده وتساءلوا كيف يمكنهم أيضاً الحصول على وظائف.كتب أحدهم: «في كل مرة يتغلب فيها شخص ما على النظام ويجد طريقة للحصول على ما يستحقه دون أن يجعل شخصاً آخر بائساً، هذا يجعلني شخصاً سعيداً. استمر يا رجل».من ناحية أخرى، يعتقد بعض الناس أن الرجل ربما يبالغ في كيفية جني أمواله، وأنه لا يعمل بشكل دائم في كل تلك الوظائف.