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منوعات
"جريمة مروعة"... فتى يقتل عائلته في إسبانيا لهذا السبب!
Lebanon 24
12-02-2022
|
23:35
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كتبت الشرق الاوسط:
أفادت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، بأنها أوقفت فتى في الخامسة عشرة للاشتباه في إطلاقه النار على والديه وشقيقه البالغ عشر سنوات بسبب شجار بشأن نتائجه المدرسية السيئة.
ووقعت المأساة مساء (الثلاثاء) في منطقة ريفية بالقرب من إلتشي، على بعد 20 كيلومتراً من مدينة أليكانتي الساحلية (جنوب شرقي إسبانيا)، إلا أنها لم تُكتشف إلا مساء (الجمعة) بفضل قريبة جاءت إلى منزل العائلة للاطمئنان عليها.
وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن «شقيقة الأم جاءت إلى المنزل لأن أخبار العائلة انقطعت عنها، وعندها قال لها ابن اختها إنه قتل والده ووالدته وشقيقه».
وعثرت الشرطة بعد إخطارها بما حصل على ثلاث جثث في المنزل. واعتقلت "قاصراً يبلغ 15 عاماً" بقي وحده في المنزل مع الجثث لمدة ثلاثة أيام.
وقال المراهق إنه "دخل في شجار مع والدته حول درجاته في المدرسة" ثم استخدم بندقية والده لقتلها، ثم أطلق النار على شقيقه البالغ عشر سنوات وأخيراً على والده.
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