هذه الأبراج ستشهد تطورات مفاجئة في يوم الحب.. هل أنت من بينها؟

وفقاً لعلم الفلك، سيكون يوم 14 شباط مميزاً لعدد قليل من الأبراج. في يوم عيد الحب هذا، هناك احتمال أن تجد بعض علامات الأبراج شركاء الحب المثاليين وسيلعب الحظ دوراً مهماً في الحصول على الحب.

يُعتبر الحب عنصراً مهماً في الحياة. يعترف الناس بحبهم في يوم عيد الحب، على افتراض أنه لا يمكن لأحد أن يرفض مقترحاتهم في هذا اليوم. ووفقاً لعلم الفلك، فقد تغيرت مواقع الكواكب بالنسبة للعديد من علامات الأبراج في بداية هذا العام. في هذه الحالة، كيف سيكون عيد الحب بالنسبة للأبراج الآتية؟ .

برج الثور

يحمل لك 14 شباط حدثاً مهماً يزرع الفرح في قلبك. أنت على موعد مع الحب وتغيير الاتجاهات. تغمرك الكواكب بجاذبية لا تقاوم وتكون محط أنظار الكثيرين. قد تأخذ قراراً بالارتباط أو عقد قران. هذا اليوم مميّز جداً لك، ويجعلك تطل على آفاق جديدة، وترى الأمور بمنظور مختلف للكثير من القناعات السابقة.

برج الأسد

يعدك الفلك بمفاجأة عاطفية في 14 شباط، تُمارس جاذبية لا تقاوم، وتعيش أوقاتاً عذبة. وقد تكون على موعد لبدء قصة رومانسية جديدة، أو وربما تخوض تجارب واختبارات ومن الممكن أن تنشأ علاقة عاطفية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

برج العذراء

ستشهد أمراً هاماً في حياتك، ربما يكون اتخاذ قرار مصيري بشأن علاقة عاطفية، أو تجربة إستثنائية. قد يحمل لك 14 شباط علاقة حب جديدة والكثير من المفاجآت السارة جداً على الصعيد العاطفي بعيداً من محيطك الإعتيادي، ومن الممكن أن تجد نصفك الآخر إذا كنت عازباً.

برج القوس

سيكون 14 شباط حافلاً بالوعود المشوّقة والأجواء الرومانسية، وقد يدخل بعض مواليد القوس بنقاش صريح مع الشريك. هناك ما سيجعل القوس يقلب الصفحة ويطلّ على ما هو أكثر تشويقاً. تعدك الطوالع الفلكية، بتجسيد قصة عاطفية في 14 شباط، لطالما حلمت فيها طويلاً. تكون الحظوظ الرومانسية كثيرة جداً. وقد تميل إلى شخص من خلال اتصالاتك العائلية أو أثناء مناسبة شخصية وإجتماعية.

برج الحوت

بالإجمال، سيكون يوم 14 شباط مليئاً بالمفاجآت. وقد تشهد انطلاقة جيدة وتعيش لقاء رومانسي زاهر وواعد. يحمل الشأن العاطفي حدثاً مهماً جداً لأنه يتضمّن مفاجآت وأموراً غير متوقّعة، ووعوداً جديدة لمناقشة قضية زواج أو إرتباط أو تلقّي خبر جيد يتعلق بحياتك العاطفية.