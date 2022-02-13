منوعات

في دبي... حادث غريب جدا

Lebanon 24
13-02-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-918008-637803504598082162.jpg
Doc-P-918008-637803504598082162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تمكنت الشرطة الإماراتية في دبي، بالتعاون مع الجهات المختصة، من إنقاذ شاب إفريقي تعرض لحادث غريب من نوعه، حيث سقط داخل لوحة إعلانية لمحل تجاري، ولم يتمكن من الخروج منها.

وقال العقيد عمر موسى حسن عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف إن "الشاب "ش.ض" البالغ من العمر 19 عاما، اختلف مع الأشخاص الذين يقطن معهم في الطابق الأول بإحدى البنايات بمنطقة نايف، الأمر الذي أغضبه ودفعه للدخول إلى دورة المياه".

وتابع: "الشاب قرر الخروج من نافذة دورة المياه ومغادرة الشقة، وتمكن بالفعل من إخراج جسمه من النافذة، لكنه فقد السيطرة وسقط داخل اللوحة الإعلانية للمحل التجاري المتواجد في الطابق الأرضي، ولم يتمكن من الخروج نتيجة تعرضه إلى إصابات وانحشار جسمه في المكان"، لافتا إلى أن "صاحب المحل التجاري شاهد الشاب العالق بلوحة محله، فقدم بلاغا إلى مركز القيادة والسيطرة، وتوجهت فرق الإنقاذ البري والدفاع المدني في دبي لمكان الواقعة، وعملت على إخراج الشاب ثم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي تعرض لها"، إذ تمت عملية الإنقاذ بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

(الإمارات اليوم) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-02-13
12:00 | 2022-02-13
10:00 | 2022-02-13
08:45 | 2022-02-13
08:00 | 2022-02-13
07:00 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website