لمنع النحس في 2022.. ما على مواليد الابراج تجنبه

الثور

من المهم ان يتخلص مولود الثور من الشك والقلق. فهذا لن يغير المستقبل ولن يمنع وقوع الاحداث السيئة. وعليه ان يتعامل مع ظروف الحياة ومفاجآتها بتفاؤل.

الجوزاءهو من المواليد الاجتماعيين. وهذا امر جيد. لكن يتعين عليه ان يرسم الحدود التي تفصله عن الآخرين. فمن المهم ان يتجنب كشف كل اسراره على مسامعهم وعرض تفاصيل حياته امام انظارهم. ومن الضروري، في 2022، ان يصبح اكثر استقلالية وحرية من قبل.السرطانيعتبر من مواليد الابراج الذين يجب عليهم الامتناع عن القيام ببعض السلوكيات من اجل درء النحس وسوء الحظ. فمن المهم ان يتوقف عن انتظار اهتمام الآخرين به. وليس عليه من الآن وصاعداً ان يستجدي التعاطف او العاطفة. ومن المهم ان يتمتع بالاستقلالية.الاسديشار عادة الى انه نرجسي. لذا عليه البدء بالقيام بما ينبغي من اجل التخلص من هذه الصفة. فهي تفرض عليه الكثير من السلوكيات الخاطئة تجاه الآخرين. اذاً من الضروري ان ينتبه الى التصرفات التي يقوم بها والتي يمكن ان تلحق الضرر بمحيطه.العذراءهو شخص متطلب. وهذا ما عليه التخلي عنه في 2022 من اجل ابعاد النحس عن حياته. ومن المهم ان يتخلص من مثاليته التي تزعجه كما تزعج بعض الاشخاص المحيطين به. فعليه ان يدرك ان الحياة لا تكتمل الا بنواقصها.الميزانهو من مواليد الابراج الذين عليهم التوقف عن التردد والبدء بأخذ القرارات المهمة والمصيرية. وعليه ان يعمل على تقدير ذاته وقدراته وان يعزز الثقة بنفسه ليتمكن من احداث التغيير الكبير في حياته.العقربمن الافضل ان يتوقف هذا المولود عن العيش بشاعرية. ومن المهم ان يعود الى الواقع وان يقلع عن اطلاق الامنيات وان يبدأ بالعمل الفعلي الذي يرمي الى تحقيق الاهداف.القوسعليه ان يتوقف عن الاستعجال في ما يتعلق بأخذ القرارات وتنفيذها. فمن المهم ان يقوم بالخيارات الجيدة اي تلك التي يمكن ان تعود بالفائدة على حياته على المدى الطويل. فالتسرع امر خاطئ ومن الممكن ان يلحق الضرر بمستقبله وان يؤثر سلباً على قراراته اللاحقة.الجديفي 2022 من الضروري ان يتجنب هذا المولود القيام بالمهمات التي تتخطى قدراته. وليس عليه الشعور بالذنب في كل المواقف. فمن المهم ان يعرف ان الآخرين يرتبكون الاخطاء ايضاً.الدلوعليه البدء بتحمل المسؤوليات بعد مرحلة طويلة من التخلي. ومن المهم ان يتخلى عن العناد القاسي وغير المجدي وان يلتزم بتنفيذ بعض المهمات حتى النهاية. فهذا يمكن ان يساعده على تحقيق النجاح.الحوتعلى مولود الحوت ان يحرص على عدم تكرار اخطاء الماضي. ومن المهم ايضاً ان يتخلى عن المثالية التي تمنعه من التأقلم مع الواقع. كذلك عليه التفلت من دور المصلح في مجتمعه الحافل بالاخطاء ليتمكن من الشعور بالارتياح النفسي. ولهذا يعتبر من مواليد الابراج الذين عليهم التخلص من بعض العادات القديمة لتحقيق الافضل في حياتهم.