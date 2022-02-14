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منوعات
في يوم عيد الحب... إليكم أفكار للزوجين للاحتفال بأقل تكلفة
Lebanon 24
14-02-2022
|
02:00
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يحتفل العديد من الأزواج حول العالم بعيد الحب أو "Valentine's day"، من خلال التحضير للسفر لأحد الأماكن الرومانسية أو الذهاب لأحد المطاعم وغيرها من الأفكار المكلفة مادياً، ولتجنب ذلك نستعرض في هذا التقرير، أفكارا للاحتفال بعيد الحب بأقل تكلفة مادية للمتزوجين، وفقاً لما ذكره موقع "insider".
اطبخا في البيت
يمكن أن يتفق الزوجين على المشاركة في طهي وجبتهم الغذائية المفضلة لتناولها في المنزل، كما إن مساعدتهم لبعضهما البعض أثناء طهي الطعام تقربهما من بعض وتجعل علاقتهما أقوى وفى نفس الوقت يوفرن الكثير من النقود فى هذا اليوم.
التنزه
ينصح أيضاً بالتنزه في إحدى الحدائق أو الصعود لسطح المنزل لمشاهدة السماء والنجوم عن قرب والاستمتاع بالجو البارد، مما يساعد على الشعور بالسعادة والاسترخاء والاستمتاع بجو رومانسي هادىء.
أجواء رومانسية في المنزل
يمكن أيضاً إشعال شموع معطرة مع إضافة بعض الزهور وتشغيل موسيقى رومانسية أو أغنية مرتبطة بذكرى بين الزوجين، مع تحضير بعض وجبات الطعام الخفيفة والمفضلة للزوجين.
اشتركا في نشاط معين
يمكن للزوجين الذين تجمعهما موهبة فنية معينة مثل العزف على الموسيقى أو الرسم، بالاشتراك معاً في عمل فني يوم عيد الحب، حيث يساعد ذلك على تقوية علاقتهما ببعضهما. كما يمكن القيام بنشاط رياضي مشترك.
المصدر: اليوم السابع
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