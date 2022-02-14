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لغير المرتبطين... كيف تهتمون بنفسكم في يوم عيد الحب؟

Lebanon 24
14-02-2022 | 05:00
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الاحتفال بعيد الحب عادة يرتبط بالحبيب سواء ارتباط أو خطوبة أو زواج أو حتى احتفال أسري، ولكن حتى لا ننسى فهناك أشخاص لا تربطهم أي علاقة مع أحد فماذا يفعلون، فلا ينفع أن يحتفلون مع أحد ليس بينهم وبينه أي علاقة، أو ينعزلون عن العالم ويعتكفون في هذا اليوم، لذا يستعرض بعض الأفكار التي يمكن أن يقوم بها أي شخص "سنجل" أو غير مرتبط في عيد الحب وفقاً لموقع "brides" كما يلي:

اذهب إلى السينما
يمكن القول إن الذهاب إلى السينما بمفردك أفضل من الذهاب مع شخص آخر لا تحبه، فيمكنك الذهاب للسينما واختيار فيلم ممتع مع كوب من الفشار واستمتع بمفردك، ودلع نفسك.

اعزم أصدقاء "السناجل" على العشاء
يمكنك أن تجمع اصدقائك العزاب إلى العشاء في منزلك ويمكنكم المشاركة جميعا في هذا اليوم "عيد الحب" وكل شخص منكم يجهز أحد أطباق العشاء.

يوم للعناية بجمالك
احجز لنفسك يوم كامل في "Beauty center" أو منتجع صحي واستمتع بتدليك جسمك وقص شعرك قصة جديدة.

استجمام
يمكنك حجز يوم وقضائه في مكان بعيد عن مكان عملك وسكنك، حتى لو كان في منتجع هادئ لكي تستجم بشكل كبير.

تناول غدائك في مكانك المفضل
العشاء المنفرد بالخارج يتم التقليل من قيمته، على الرغم من أنه فكرة رائعة جدًا فيمكنك طلب ما تريد، والتركيز على الطعام اللذيذ، خاصة في وجبة الغداء، على أن يكون طلبك لأكثر الأطعمة التي تحبها.

اهدي نفسك
يمكنك أن تشتري لنفسك هدية، كنت تحتاجها وتؤجل شرائها، مثل كتاب أو إحدى قطع الملابس التي تنقصك مثل بنطلون أو تيشيرت.

دار أيتام أو مسنين
يمكنك اختيار أحد دور المساعدة وسؤال القائمين عليه عن النواقص وشرائها ثم الذهاب لقضاء هذا اليوم معهم بالغناء وتناول الطعام وممارسة الرياضة. وحتما سيكون احتفالا مميزاً.
المصدر: اليوم السابع
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