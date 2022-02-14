لغير المرتبطين... كيف تهتمون بنفسكم في يوم عيد الحب؟

الاحتفال بعيد الحب عادة يرتبط بالحبيب سواء ارتباط أو خطوبة أو زواج أو حتى احتفال أسري، ولكن حتى لا ننسى فهناك أشخاص لا تربطهم أي علاقة مع أحد فماذا يفعلون، فلا ينفع أن يحتفلون مع أحد ليس بينهم وبينه أي علاقة، أو ينعزلون عن العالم ويعتكفون في هذا اليوم، لذا يستعرض بعض الأفكار التي يمكن أن يقوم بها أي شخص "سنجل" أو غير مرتبط في عيد الحب وفقاً لموقع "brides" كما يلي:يمكن القول إن الذهاب إلى السينما بمفردك أفضل من الذهاب مع شخص آخر لا تحبه، فيمكنك الذهاب للسينما واختيار فيلم ممتع مع كوب من الفشار واستمتع بمفردك، ودلع نفسك.يمكنك أن تجمع اصدقائك العزاب إلى العشاء في منزلك ويمكنكم المشاركة جميعا في هذا اليوم "عيد الحب" وكل شخص منكم يجهز أحد أطباق العشاء.احجز لنفسك يوم كامل في "Beauty center" أو منتجع صحي واستمتع بتدليك جسمك وقص شعرك قصة جديدة.يمكنك حجز يوم وقضائه في مكان بعيد عن مكان عملك وسكنك، حتى لو كان في منتجع هادئ لكي تستجم بشكل كبير.العشاء المنفرد بالخارج يتم التقليل من قيمته، على الرغم من أنه فكرة رائعة جدًا فيمكنك طلب ما تريد، والتركيز على الطعام اللذيذ، خاصة في وجبة الغداء، على أن يكون طلبك لأكثر الأطعمة التي تحبها.يمكنك أن تشتري لنفسك هدية، كنت تحتاجها وتؤجل شرائها، مثل كتاب أو إحدى قطع الملابس التي تنقصك مثل بنطلون أو تيشيرت.يمكنك اختيار أحد دور المساعدة وسؤال القائمين عليه عن النواقص وشرائها ثم الذهاب لقضاء هذا اليوم معهم بالغناء وتناول الطعام وممارسة الرياضة. وحتما سيكون احتفالا مميزاً.