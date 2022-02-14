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منوعات
مُقابل 2000 دولار خلال شهرين.. شركة تبحث عن متطوعين لمهمة لن تخطر على البال
Lebanon 24
14-02-2022
|
08:00
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الهواتف باتت في أيادي مُعظمنا طوال الوقت، ساعات طويلة يقضيها الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي بلا هدف، فقط مُجرد تصفح الأخبار والصور حتى لو كانت مُكررة، حتى وصل الأمر عند الملايين حول العالم إلى إدمان، مما أفقد التواصل بين الأشخاص، والأزواج والعائلات، وتسبب في مشاكل إجتماعية كبيرة.
عالم إفتراضي، أصبح يعيش فيه المُراهقين تحديدًا، كبروا مع تقدم التكنولوجيا، وحياتهم أصبحت مُقتصرة على هذا العالم، مما جعل في السنوات الأخيرة نسب الاكتئاب والميول الإنتحارية عند الأطفال أكثر من غيرها.
لذلك تطلعت إحدى الشركات الأمريكية ” up time”، إلى دفع 2000 دولار للأشخاص الذين يستطيعون ترك وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهرين. وفقًا لموقع newsweek.
واكدت الشركة أنه سيتم تكليف “منسق الوسائط الاجتماعية” بالحفاظ على سجل مكتوب وفيديو لتوثيق التجربة.
وذكرت الشركة: “لن يقتصر الأمر على توثيق البعد عن وسائل التواصل الإجتماعي، بل سنطلب منهم أيضًا تسجيل مستويات سعادتهم وسلوكهم وإنتاجيتهم، وكيف قضوا أوقات فراغهم بدون تلك المنصات التي يستخدمونها بإدمان “.
وأضافت: “هدفنا اكتشاف أكبر قدر ممكن من المعلومات حول مقدار الوقت الذي يمكن أن يقضيه الشخص في تحسين نفسه ومعرفته – جنبًا إلى جنب مع رفاهيته وإنتاجيته – إذا كان سيقلل من الوقت الذي يقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي”.
بالإضافة إلى 2000 دولار، سيتلقى المستسلم أيضًا 50 دولارًا شهريًا لتغطية نفقات العضوية أو الموارد عبر الإنترنت التي تعمل على تحسين الرفاهية والتنمية.
قال باتريك والكر ، الشريك المؤسس لـ Uptime: “مثل معظم الأشياء في الحياة ، فإن وسائل التواصل الاجتماعي لها عيوبها ، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة أيضًا للعديد من الأشخاص ، من توفير العمل إلى تقديم منصة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم وهواياتهم ولكن استخدامها بشكل مفرط يتسبب في مشاكل سلبية”.
المصدر: المصري اليوم
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