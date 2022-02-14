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مواليد هذه الأبراج ذاكرتهم قوية... لن ينسوا شيئا!

Lebanon 24
14-02-2022 | 01:00
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يميل كثيرون، في بداية كل يوم، إلى قراءة ما يدخل السرور والبهجة عليهم. ومن ثم، يبحثون عن أي شيء إيجابي يزيدهم تفاؤل تجاه مستقبلهم القريب. وبناء على ذلك، يصبح تتبع الأبراج والتنبؤات وغيرها محط أنظار البعض، فشغلهم الشاغل هو الحصول على قدر كاف من التقدير، والارتقاء مهنيًا واجتماعيًا بمرور الوقت، أو حتى الاستدلال على صدق أو كذب شعور دائمًا ما يلازمهم.

وبطبيعة الحال، يختلف البشر فيما بينهم في سماتهم الخاصة، فردود أفعالهم تجاه المواقف من الصعب أن تتشابه، لكن ربما تتقارب بعض تصرفاتهم إزاء مشكلة بعينها.

في التقرير التالي، اليكم 4 أبراج يمتلك مواليدها ذاكرة قوية، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
وجاءت هذه الأبراج كالآتي:
-برج العقرب
يمتلك مواليد برج العقرب ذاكرة «حادة جدًا» حسب المنشور، فهم لا ينسون الأشياء بسهولة، سواء كان الأمر يتعلق بالماضي أو أي شيء من التاريخ، فإنهم يتذكروه.

بناءً على ما سبق، يؤدي مواليد برج العقرب أعمالهم بشكل جيد، ويلقون تقديرًا من الآخرين لأنهم لا ينسون بسهولة من أشادوا بهم، ومن هاجموهم.

- برج الميزان
كما يحظى مواليد برج الميزان بذاكرة حادة. فهم ربما يكونون «قادة عظماء» حسب المذكور، نتيجة تذكرهم لأدق التفاصيل.

ويؤدي مواليد برج الميزان أعمالهم بشكل متميز، ويحرصون على الحفاظ على العلاقات، فعقلهم «يعمل باستمرار ولا يسمح لهم بنسيان أي شيء بسهولة» وفق المنشور.

- برج العذراء
يتمتع مواليد برج العذراء بذاكرة حادة. فهم لا ينسون ما فعله بحقهم الآخرون من حولهم حتى لو مرت العديد من السنوات.

ووفق المنشور، أهلت هذه الذاكرة الحادة مواليد برج العذراء لأن يكونوا مالكين لحول لكل مشكلة تقريبًا.

- برج الأسد
يتميز مواليد برج الأسد في أداء المهام التي تُوكل إليهم، وهذا بفضل ذاكرتهم القوية التي يتمتعون بها. فبموجبها، تزادا ثقتهم بأنفسهم، ويصبح لهم دور قيادي.
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