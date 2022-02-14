منوعات

نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2022 | 07:16
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظاهرة غامضة سجلتها الكاميرا في مدينة كواوتيموك بولاية تشيواوا المكسيكية، حيث سقط في آن واحد نحو مئة من الطيور المهاجرة على الأرض لسبب مجهول ونفق العديد منها.

فيما رجح علماء بيطريون أن من الأسباب الممكنة للحادث قفزة في توتر التيار الكهربائي في سلك كانت الطيور تقف عليه.

الطيور من نوع الشحرور ذات الرأس الأصفر وكانت مهاجرة من كندا إلى شمال المكسيك، وفق صحيفة "El Heraldo de Chihuahua" المكسيكية.

وذكرت أن نفوق مئات الطيور حدث نتيجة استنشاقها لدخان سام ناتج عن استخدام أجهزة التدفئة التي تعتمد على حرق الأخشاب، إضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة.

بينما كشفت تقارير أخرى عن أن الطيور تأثرت بوجود أعمدة الضغط العالي الكهربائية في المنطقة.
المصدر: العربية

منوعات

فيديو

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:00 | 2022-02-14
08:00 | 2022-02-14
07:38 | 2022-02-14
07:00 | 2022-02-14
05:00 | 2022-02-14
03:15 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website