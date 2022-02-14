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"مُغتصب خطير" يفر من السجن... وتحذيرات للنساء والفتيات (صورة)

Lebanon 24
14-02-2022 | 07:38
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طلبت السلطات البريطانية من السكان، المساعدة في البحث عن مغتصب هرب من السجن، حيث كان يخضع لعقوبة السجن مدى الحياة، بعد سنوات من جرائم الاعتداء على النساء والفتيات.

وقالت شرطة لينكولنشاير إن الهارب بول روبسون يمكن أن يتسبب في "ضرر حقيقي لأي شخص يصادفه"، داعية للاتصال بالرقم المخصص للشرطة على الفور في حال رؤيته.

وتم الإبلاغ عن اختفاء روبسون، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، من سجن في بوسطن بلينكولنشاير، حوالي الساعة السابعة من صباح الأحد.

وحُكم على الرجل بالسجن مدى الحياة عام 2000، بعد أن اقتحم منزل امرأة ووضع غطاء وسادة على رأسها، وسكينا على رقبتها، واعتدى عليها.

ووصف قاض في محكمة أكسفورد الهارب بأن "لديه بالفعل تاريخ طويل من الاعتداءات الجنسية العنيفة على النساء والفتيات"، وبأنه "تهديد للإناث".

وكانت ضحايا جرائم روبسون نساء وفتيات، أصغرهن في الثامنة من عمرها، قبل أن يُحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ووصفت الشرطة الرجل البالغ من العمر 56 عاما بأنه "يتمتع ببنية نحيلة ولديه رأس أصلع ولحية طويلة"، لافتة إلى أنها اعتقدت في البداية بأنه لا يزال في منطقة بوسطن، لكنها قالت الآن إنه يمكن أن يكون "في أي مكان في البلاد".
 
صورة
المصدر: سكاي نيوز
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