منوعات

بعد "اختفاء" لـ30 عاما... القرية "الشبح" تعود للظهور!

Lebanon 24
14-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-918431-637804561406751439.jpg
Doc-P-918431-637804561406751439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت تقارير صحفية في إسبانيا، أن بلدة صغيرة ومنسية عادت إلى الظهور، مؤخرا، من جراء الجفاف، بعدما تناقص منسوب الحوض المائي الذي ظل يغمرها طيلة عقود.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن قرية "أسيريدو" الواقعة بمنطقة غاليسيا، جرى غمرها بالماء سنة 1992 لأجل إقامة حوض مائي في المنطقة.

وبما أن الطاقة الاستيعابية للحوض المائي انخفضت إلى نحو 15 في المئة فقط، خلال الآونة الأخيرة، فإن القرية عادت لتصبح مرئية.

وتوافد السياح إلى المكان بشغف حتى يروا ما أصبحت عليه القرية بعد عقود من التواري عن الأنظار، وسط حالة من الحنين والحسرة.

 وبدت البلدة وهي لا تزال محتفظة ببعض البيوت والجدران القائمة إلى جانب سيارات قديمة متهالكة، رغم أن الماء غمرها طيلة 30 عاما.

وعقب مجيئه إلى المكان، قال مكسمينو روميرو، وهو أحد الزوار، "كما لو أنني أشاهد فيلما، الأمر يبعث على الحزن".

وأضاف أن ما حدث في هذا الحوض المائي سيتكرر على الأرجح خلال السنوات المقبلة، من جراء تبعات التغير المناخي.

من جانبها، قالت ماريا ديل كارمن يانيز، وهي مسؤولة في بلدية المنطقة، إن هذا الجفاف ناجم بالأساس عن ضعف التساقطات المطرية.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-02-14
12:00 | 2022-02-14
10:00 | 2022-02-14
08:00 | 2022-02-14
07:38 | 2022-02-14
07:16 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website