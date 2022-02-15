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منوعات
أصحاب هذه الأبراج يتمتعون بشخصية محبوبة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
15-02-2022
|
00:37
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يتمتع بعض الأفراد بجاذبية وحضور لافتين، وغالباً ما يكونوا محبوبين وموضع قبول من الجميع. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يخلقون أجواء سعيدة أينما حلوا، إلا أن كثيراً ما تثار من حولهم الأسئلة عن سرّ هذه الجاذبية. ووفقا لعلم الفلك، فإن أصحاب تلك الشخصيات المحبوبة والجاذبة للآخرين، تنتمي إلى تلك الأبراج:
برج الجوزاء
يمتلك أصحاب برج الجوزاء شخصية جذابة، فهم يجذبون الكثيرين، ويعتبرون زملاء الدراسة وزملاء العمل المفضلون لدى جميع الأشخاص، ولا يكره الجوزاء أحدا من دون أي سبب؛ فهم يحافظون على هالتهم ويطورونها، يوزعون الابتسامات دائماً وهم على استعداد لمساعدة الآخرين، يمتلك أصحاب برج الجوزاء رصيداً جيداً في حياة الجميع.
برج الأسد
يشتهر أصحاب برج الأسد بجاذبيتهم، فهم شامخون ومصدر للفخر، كما أنهم يجعلون الآخرين سعداء وغالبا ما تكون شخصيتهم الجذابة موضوع نقاش، يمتلكون مشاعر ومواقف إيجابية، وربما هذا هو السبب في أنهم محاطون دائماً بالأشخاص ويشتهرون بينهم.
برج الميزان
يمتلك أصحاب الميزان بشخصية جذابة ولديهم مشاعر طيبة، وهم ينشرون السعادة والفرح أينما كانوا ويحاولون دائماً التأكد من أن الأشخاص من حولهم في مكان مريح، يعد هؤلاء الأشخاص مصدرا للطاقة الإيجابية وهذا هو سبب إعجاب الكثيرين بهم، وهم لديهم شخصيات جريئة وجذابة ولا يعرفون الخوف في كثير من الأحيان.
برج العقرب
بالرغم من أن برج العقرب قد لا يكون الشخص الأفضل الذي يمكن مقابلته على الإطلاق، إلا أنه يمتلك شخصية مغناطيسية جذابة، ويشتهر بين الآخرين بقدرته على الاندماج بشكل جيد مع أي شخص.
(زهرة الخليج)
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