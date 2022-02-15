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منوعات
عوضوه بأكثر من 3 تريليونات دولار.. واليكم ما فعل!
Lebanon 24
15-02-2022
|
05:00
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حصل بريطاني مؤخرا على تعويض كبير من شركة لتوزيع الكهرباء، بعدما تسببت العاصفة "أروين" بانقطاع التيار عن منزله في تشرين الثاني الماضي.
ومنحت شركة "نورثيرن باورغريد"، غاريث هيوز شيكا بقيمة 3 تريليونات و145 مليون دولار، كتعويض عن الانقطاعات التي سببتها العاصفة "أروين" في التيار الكهربائي.
وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أمضى هيوز من يوركشاير ثلاثة أيام بدون كهرباء في تشرين الثاني الفائت.
وبعدما تلقى هيوز على "الشيك" ذو الرقم الفلكي، توجه إلى "تويتر"، وسأل الشركة إن كانت مخطئة في التعويض الذي أرسلته له.
وكتب هيوز في "تويتر": "هل أنتم متأكدون من المبلغ المرسل لي كتعويض؟ أعلم أن أربعة من جيراني حصلوا على مبالغ كبيرة أيضا كتعويضات عن انقطاع التيار الكهربائي".
وردا على منشور هيوز، أعلنت شركة "نورثيرن باورغريد" وقوعها في خطأ كتابي، وإصدارها أوامر للبنوك بمنع صرف 74 شيكا تضمن تعويضات كبيرة مغلوطة.
وقال متحدث باسم شركة توزيع الكهرباء: "بمجرد أن حددنا الخطأ الكتابي الذي نتج عن ذكر الرقم المرجعي لعداد الكهرباء بشكل غير صحيح كمبلغ مخصص للتعويض، تأكدنا من إيقاف جميع شيكات العملاء البالغ عددها 74".
وأضاف: "نشكر العملاء الذين كانوا صادقين واتصلوا بنا لإبلاغنا عن هذا الخطأ. أجرينا اتصالات مباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع جميع العملاء الـ 74 المتضررين لإبلاغهم والاعتذار عن الخطأ وطمأنتهم بأنه سيتم إصدار دفعة تعويضات صحيحة لهم قريبا".
المصدر:
سكاي نيوز
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