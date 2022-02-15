عوضوه بأكثر من 3 تريليونات دولار.. واليكم ما فعل!

حصل بريطاني مؤخرا على تعويض كبير من شركة لتوزيع الكهرباء، بعدما تسببت العاصفة "أروين" بانقطاع التيار عن منزله في تشرين الثاني الماضي.ومنحت شركة "نورثيرن باورغريد"، غاريث هيوز شيكا بقيمة 3 تريليونات و145 مليون دولار، كتعويض عن الانقطاعات التي سببتها العاصفة "أروين" في التيار الكهربائي.وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أمضى هيوز من يوركشاير ثلاثة أيام بدون كهرباء في تشرين الثاني الفائت.وبعدما تلقى هيوز على "الشيك" ذو الرقم الفلكي، توجه إلى "تويتر"، وسأل الشركة إن كانت مخطئة في التعويض الذي أرسلته له.وكتب هيوز في "تويتر": "هل أنتم متأكدون من المبلغ المرسل لي كتعويض؟ أعلم أن أربعة من جيراني حصلوا على مبالغ كبيرة أيضا كتعويضات عن انقطاع التيار الكهربائي".