بعد "مشاهدته عاريا"... توقيف قائد في سلاح الجو البريطاني!

أوقف أحد كبار قادة سلاح الجو الملكي البريطاني عن الخدمة، بعد مزاعم عن أنه شوهد عاريا من قبل الجيران خارج المنزل، وفقا لصحيفة "الغارديان".وقالت الصحيفة إن الضابط برتبة مارشال جوي، اعتذر للجيران بعد أن قالوا إنهم رأوه عاريا في مزرعة تابعة لمنزله بمقاطعة "أوكسفوردشاير".وقال متحدث باسم سلاح الجو: "نحن على علم بمسألة تتعلق بضابط تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني، وقد خضع لتحقيق من الشرطة. وتم إيقافه عن الخدمة دون تحيز".من جانبه قال سايمون هربرت، وهو أحد جيران الضابط، إنه "قلق على صحة" جاره بعد رؤيته خارج منزله.واتصل هربرت بشرطة "تايمز فالي"، التي بدأت التحقيق. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن شريكة هربرت وابنته المراهقة قد "انزعجتا" من هذه الحادثة التي وقعت في أغسطس من العام الماضي.وقال محامي الضابط لصحيفة ديلي ميل إن الادعاءات غير دقيقة و"كيدية"، وإن القضية لم تأخذ مجراها قضائيا، على الرغم من أن المزاعم كانت "موضوع تحقيق مطول من قبل الشرطة".ويذكر أن المارشال، يحمل لقب "نائب قائد"، وهو مسؤول عن مجالات رئيسية في سلاح الجو الملكي، وتشمل "الموارد البشرية، والمعدات، والقسم الرقمي (ديجيتال)، والتدريب، والبنية التحتية".وكان طيار هليكوبتر بعمليات في أيرلندا الشمالية والسعودية والعراق والبوسنة وأفغانستان، وقاد جناح طيران القوات الخاصة.وكان أيضا "مدير العلاقات العامة في سلاح الجو الملكي البريطاني بوزارة الدفاع، ومساعد رئيس أركان الدفاع (العمليات)". وتمت ترقيته إلى منصبه الحالي عام 2019.